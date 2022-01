Há mais de 50 computadores a chegar ao mercado com a nova placa gráfica da Intel

A Intel está a fazer de tudo para nos mostrar que está bem viva e mais forte do que nunca para enfrentar a poderosa concorrência. Mas não falamos apenas no segmento dos processadores, onde ainda é uma líder indiscutível. Agora as atenções estão viradas para o mercado das placas gráficas, onde a fabricante norte-americana se começa a iniciar com toda a sua força.

Neste sentido, sabemos agora que já há mais de 50 computadores, desde desktops a portáteis, a chegar ao mercado com as novas placas gráficas Intel Arc.

Há mais de 50 computadores com GPU Intel Arc

A Intel está bastante empenhada no desenvolvimento de produtos destinados ao segmento dos chips gráficos. Falamos em concreto na linha de GPUs Arc da fabricante norte-americana de Pat Galsinger, que deverá ser desvendada durante o evento CES 2022, no qual a Intel já cancelou a sua presença física.

Contudo, não existem muitas informações sobre estas placas gráficas, não tendo sido até aqui divulgadas as marcas e modelos de computadores que as vão receber. Mas, segundo um suposto documento oficial da Intel, sabe-se agora que já existem mais de 50 computadores desktops e portáteis desenhados para serem equipados com os chips gráficos Intel Arc. Fala-se de alguns nomes, como as principais parceiras da empresa, como a Acer, Clevo, Dell, Gigabyte, Haier, HP, Lenovo, Samsung MSI e NEC.

Mais ainda se indica que um dos primeiros jogos a usufruir da tecnologia de Inteligência Artificial Intel XeSS, concorrente da Nvidia DLSS, será o Death Stranding.

De seguida deixamos o suposto documento da Intel:

Segundo o documento:

O Intel Arc Graphics oferecerá recursos avançados líderes do setor, como RayTracing acelerado por hardware, tecnologia de escala Xe Super Sampling (XeSS) com tecnologia de IA e tecnologia Intel Deep Link.

Os detalhes indicam ainda que a tecnologia XeSS está também a ser implementada noutros jogos, sendo que o documento indica os estúdios 505 Games, Codemaster, EXOR Studios, Fishlabs, Hashbane, IOI, Illfonic, Kojima Productions, Massive Work Studio, PUBG Studios, Techland, Ubisoft e Wonder People. Para além disso, os dados indicam que o presidente da criadora 505 Games, Neil Rally, já reagiu dizendo que:

Estamos felizes por anunciar a nossa parceria com a Intel para a edição de PC de Death Stranding Director's Cut. Death Stranding tem sido um jogo muito popular entre os jogadores de PC e estamos empolgados para ver como a tecnologia da Intel, XeSS, irá melhorar as experiências dos jogadores para o Director's Cut.

Um outro detalhe revela que as novas placas gráficas Intel Arc já estão também a ser enviadas para as marcas parceiras.

