Com o Android 12 já lançado e a ser distribuído para várias plataformas, é hora da Google se concentrar nas melhorias. Para isso aproveitou a CES e revelou nesse palco tudo o que tem a ser preparado para os próximos meses.

As novidades vão muito para além dos smartphones e integram de forma ainda mais próximas todas as plataformas. A Google quer agora reforçar a união do seu ecossistema e fazer do Android 12 um sistema transversal.

A primeira preocupação da Google parece ser a simplificação dos processos de configuração de novos dispositivos. Para além de usar qualquer dispositivo para uma passagem de dados direta, vai alargar o Fast Pair às Android TV e até aos Chromebook.

Por outro lado, os dispositivos vão passar a ser eles próprios elementos para desbloquear-se entre si e a outros elementos. Assim, os smartwatches com Wear OS vão poder usar usados para desbloquear um smartphone ou um tablet e também um smartphone será usado para abrir um carro.

Algo que irá melhorar a utilização do som no Android 12 é a possibilidade de migrar as fontes de som entre dispositivos. Podemos a qualquer altura estar a ver um filme num tablet e passar a ouvir ali o áudio de uma chamada do smartphone.

Ainda mais longe, e reforçando esta integração, será a possibilidade de ter as notificações nos diversos dispositivos, sem ter de instalar as apps entre eles. O Chromecast terá também uma atenção passará a estar acessível a outros fabricantes para streaming de áudio.

Por fim, e para integrar ainda mais com o Windows, a Google terá novidades. O Fast Pair permitirá ligar um smartphone com o Android 12 a um sistema da Microsoft, abrindo depois caminho para um melhor emparelhamento e para receber notificações e outros alertas.

A gigante das pesquisas vai nos próximos meses trabalhar em todas estas novidades para as libertar ao público de forma gradual. Este é o caminho que o Android 12 permite seguir e que irá tornar os smartphones, tablets, smartwatches, Android TV e até outros dispositivos ainda mais integrados.