ASUS entra no mundo dos dobráveis com Zenbook 17 Fold OLED

Presente na CES 2022, também a ASUS deu a conhecer alguns dos seus dispositivos preparados para o próximo ano. Entre vários computadores que seguem a linha daquilo que já conhecemos da fabricante, mas com as evoluções esperadas, surgiu um novo produto. O Zenbook 17 Fold OLED surge assim como o primeiro portátil OLED dobrável do mundo, com uma dimensão de 17,3".

Este computador foi criado em colaboração com a Intel e com a BOE Technology Group.

A ASUS anunciou na CES 2022 as mais recentes inovações no evento de lançamento virtual Incredible Unfolds. O grande destaque deste evento vai para o design dobrável inovador do Zenbook 17 Fold OLED e ainda para a edição comemorativa do Zenbook 14X OLED Space Edition.

Além disso, foram apresentados o Zenbook 14 OLED, o Chromebook Flip CX5 e os portáteis da série ExpertBook B5 para consumidores e empresas. No campo dos monitores a empresa lançou o ProArt Display PA169CDV com tecnologia Wacom EMR que promete proporcionar experiências interativas a criadores profissionais através da ASUS ProArt Pen. Houve ainda espaço para os jogadores com os portáteis gaming ASUS TUF Gaming F15 e TUF Dash F15.

O computador portátil com ecrã Zenbook 17 Fold OLED

A ASUS trabalhou em estreita colaboração com a Intel e a BOE Technology Group para conceber o Zenbook 17 Fold OLED, o primeiro portátil OLED dobrável de 17,3" do mundo. O design de dobragem oferece dois tamanhos de ecrã OLED num só dispositivo: um ecrã tátil amplo 4:3 de 17,3" 2.5K que se dobra no meio para criar dois ecrãs de 3:2 de 12,5" e 1920x1280 ininterruptos. Combinado com o teclado e touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense de tamanho integral, o design dobrável proporciona a versatilidade de múltiplos modos - PC, Portátil, Tablet, Teclado no ecrã, Livro e Extensão.

Para entretenimento envolvente, o ecrã tátil OLED dobrável com Validação PANTONE - que é também certificado pela TÜV Rheinland para o cuidado dos olhos e dispõe de uma gama de cores 100% DCI-P3 - é acompanhado pela tecnologia Dolby Vision HDR para uma qualidade de imagem ultraviva juntamente com áudio envolvente Dolby Atmos e um potente sistema de som de quatro altifalantes com certificação Harman Kardon.

Para capacidades inteligentes de próxima geração, uma câmara HD IR funciona em conjunto com o Windows Hello e o novo chip Intel Visual Sensing Controller para permitir várias novas funcionalidades alimentadas por IA, incluindo deteção de presença do utilizador; um sensor de cor integrado para ajuste automático do brilho do ecrã e temperatura da cor; e uma webcam de 5 MP com tecnologia ASUS 3D Noise Reduction para chamadas de vídeo mais nítidas.

Inclui os mais recentes processadores Intel Core i7 da Série U da 12ª geração, gráficos Intel Iris Xe e duas portas USB-C Thunderbolt 4, que suportam o carregamento rápido da bateria de 75Wh e ligações a ecrãs externos.

Concebido em colaboração com a Intel, o design do Zenbook 17 Fold OLED vai satisfazer os requisitos de um portátil Intel Evo através das especificações de hardware da Intel e de objetivos de experiência chave para a velocidade de resposta, despertar instantâneo, autonomia da bateria, carregamento rápido e colaboração inteligente.

O Zenbook 17 Fold OLED será disponibilizado para venda em meados do ano de 2022.