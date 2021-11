Mercedes-Benz: novo carro elétrico “ultra eficiente” terá mais de 1.000 km de autonomia

Num futuro muito próximo os carros elétricos terão uma autonomia que nos vai libertar da ansiedade que os atuais veículos provocam. Ter uma autonomia de mais de mil quilómetros já é algo que não se encontra em qualquer carro que hoje temos na estrada. Assim, a Mercedes-Benz irá ter em breve um novo carro elétrico "ultra eficiente". Segundo a marca, este irá permitir mais de mil quilómetros de autonomia.

A fabricante alemã planeia usar o veículo para testar novas tecnologias que melhorem a eficiência dos seus veículos elétricos. A data da apresentação foi agora marcada.

No início deste ano, a Mercedes-Benz anunciou um plano de eletrificação atualizado que incluía chegar à produção de 100% de elétricos até 2030. A empresa revelou ter vários novos programas para ajudar a atingir esta meta. Aliás, durante meados do ano houve mais informação sobre os ambiciosos planos, conforme demos a conhecer.

Mercedes-Benz VISION EQXX

Conforme foi anunciado, um destes trunfos da empresa alemã é o Mercedes-Benz VISION EQXX, um novo veículo 100% elétrico ultra eficiente. Foi mostrado pela primeira vez no ano passado, na altura a Mercedes apontava para uma autonomia de mais de 1.200 km.

No início deste ano, a Mercedes-Benz atualizou a notícia informando que terá mais de 1.000 km de autonomia em condução real.

Como deve saber, já há algum tempo que trabalhamos para traduzir a nossa ambição estratégica de "liderar a condução elétrica" num automóvel: Agora, o VISION EQXX tornar-se-á o veículo elétrico mais eficiente que alguma vez construímos, com um alcance real de mais de 1.000 km. E estou encantado por ser apresentado ao público muito em breve - a 3 de Janeiro de 2022. É por isso que estabelecemos um objetivo mais do que ambicioso com o VISION EQXX: queremos desenvolver um veículo elétrico de classe compacta que possa percorrer 1.000 km de cada vez com uma única carga de bateria em condições de estrada reais, com um valor de consumo de um dígito em quilowatts/hora por 100 quilómetros a velocidades normais de auto-estrada.

Escreveu Markus Schäfer, Chefe de Operações da Mercedes-Benz.

Schäfer disse que o novo veículo será equipado com células de bateria com uma densidade de energia 2% mais elevada do que na linha EQS.

Embora ainda seja apenas um veículo em fase de conceção, este deixa claro que alguma da tecnologia deste modelo encontrará o seu caminho para as novas plataformas de veículos elétricos que irão sustentar os futuros veículos elétricos Mercedes-Benz.