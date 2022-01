Odyssey Neo G8: Samsung anuncia o primeiro monitor gaming do mundo 4K com 240Hz

A CES 2022começa dentro de dois dias oficialmente, mas as fabricantes que estarão presentes nesta primeira feira tecnológica do ano, já começaram a fazer os seus anúncios. A Samsung já deu a conhecer as televisões que chegarão ao mercado este ano e também apresentou o primeiro monitor gaming do mundo com resolução 4K e uma taxa de atualização de 240Hz.

Mas há mais para conhecer.

Samsung Odyssey Neo G8

A Samsung apresentou uma lista de três novos monitores dedicados a públicos distintos, sendo que o mais se destaca é o Odyssey Neo G8. Trata-se do primeiro monitor para jogos com resolução 4K, num tamanho de 32" e com uma taxa de atualização de 240 Hz.

Este monitor é curvo com curvatura de 1000R e com tecnologia de retroiluminação Quantum Mini LED, que recorre a LEDs com 1/40 do tamanho das unidades convencionais. Integra ainda as tecnologias Quantum Matrix e Quantum HDR 2000 da Samsung, podendo atingir os 2000 nits de brilho máximo em conteúdo HDR.

Segundo é descrito, o monitor tem duas portas HDMI 2.1 e uma DisplayPort 1.4. Com o recurso Auto Source Switch+, as fontes serão alteradas automaticamente quando o dispositivo for ligado. Com o recurso CoreSync, a iluminação RGB da traseira do monitor é ajustada com base no conteúdo transmitido no ecrã.

Monitor inteligente M8 e o UltraHD S8

Os outros dois monitores apresentados, os M8 e S8, são direcionados mais ao entretenimento e ao trabalho, respetivamente. O Smart Monitor M8, que tem uma webcam que funciona de forma integrada com o Google Duo.

O monitor também vem pré-instalado com aplicações de serviços de streaming, permitindo que seja usado como uma smart TV sem ter que se ligar a um outro dispositivo de origem. O painel é de 32 polegadas com resolução UHD e ainda tem disponível um controlo remoto sem fio, semelhante aos das TVs Samsung.

O último é um monitor Samsung S8, um produto criado para o trabalho, principalmente para desenvolvimento de conteúdo multimédia. Foi criado em dois tamanho (27" e 32") com resolução UltraHD, sendo o primeiro certificado como anti-reflexo pelo Underwriters Laboratories.

Estes monitores deverão ser lançados ainda no primeiro semestre do ano e serão mostrados em maior pormenor na CES 2022. Os preços e disponibilidade de mercados ainda não foram revelados.