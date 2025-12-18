Facebook quer passar a cobrar pela publicação de conteúdos

A Meta pode começar a cobrar para publicar no Facebook. Por estranho que possa parecer, a mais recente ideia de Mark Zuckerberg tem a ver com a quantidade de conteúdo que se pode partilhar na rede social. Segundo informações recentes, a Meta testa um novo sistema que restringirá certas publicações no feed do Facebook, a menos que se pague uma subscrição mensal.

Facebook quer cobrar pela publicação de conteúdos

Segundo o revelado, alguns utilizadores do Facebook receberam uma notificação a informar sobre alterações que entraram em vigor esta semana. A notificação refere que existe um limite no número de publicações que podem ser feitas por mês. A medida afeta apenas aqueles que partilham links externos na plataforma, excluindo o WhatsApp e o Instagram.

Segundo a Meta, esta funcionalidade está a ser testada com um pequeno grupo de utilizadores que gerem páginas ou perfis comerciais. A empresa quer determinar se a possibilidade de publicar um maior volume de links acrescenta valor aos subscritores do seu programa de verificação. A Meta não revelou se vai expandir o teste a mais utilizadores ou se a funcionalidade será disponibilizada para o Facebook em breve.

A aversão do Facebook às publicações com links não é uma novidade. A Meta ajustou o seu algoritmo há algum tempo para reduzir a visibilidade das publicações que incluíam um link que levava os utilizadores para fora da rede social. O objetivo do Facebook e de outras plataformas é manter os utilizadores envolvidos o maior tempo possível, pelo que um link externo penalizava o alcance.

Medida da Meta quer testar novidade

No relatório, Navarra refere-se que o teste atual se concentra em perfis não verificados. O número de publicações com links permitidos varia consoante a conta, e aqueles que pagam uma taxa mensal pelo selo azul do Facebook não precisam de se preocupar (por enquanto).

No primeiro dia de cada mês, pode-se partilhar links em duas novas publicações no Facebook. As publicações não utilizadas não são acumuladas. Também se pode partilhar links em mais publicações subscrevendo o Meta Verified. Estes links são renovados na data da sua faturação. A empresa quer testar se as pessoas se sentem mais confiantes na qualidade dos links partilhados pelas contas verificadas.

Além dos planos da Meta, limitar este tipo de publicações no Facebook parece ser uma estratégia de Zuckerberg para aumentar as receitas. O programa de contas verificadas oferece vários níveis de subscrição, que variam entre os 15 e os 500 dólares por mês. Pagar uma mensalidade não significa que terá liberdade para publicar o que quiser, uma vez que cada nível tem limites mensais específicos.