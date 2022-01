Espera-se para os próximos dias uma grande novidade da Samsung. Falamos naturalmente da chegada do novo Galaxy S22, que nos seus 3 prováveis modelos irá mostrar como a marca espera mudar o mercado.

Com muita informação já revelada, ainda que não oficial, já se conhecia muito deste smartphone. Agora, e para esclarecer todas as dúvidas, surgiu um primeiro vídeo onde os 3 modelos do Galaxy S22 são revelados e detalhados.

O novo Galaxy S22 da Samsung vai ser a aposta da marca para a primeira metade de 2022. A marca quer renovar a sua proposta atual, tendo em vista alguns dos seus smartphones anteriores. É aqui que vai entrar o S22 Ultra, que se pensa vir a herdar o que até agora tínhamos no modelo Note.

Para mostrar como vão ser os 3 modelos que a Samsung vai apresentar, surgiu um primeiro vídeo com o que vão se estas propostas. Inicialmente publicado pelo Youtuber Unbox Therapy, rapidamente foi retirado, provavelmente porque mostrava demais do que a marca pretendia. Claro que uma vez na Internet, ali ficará para sempre.

Como se pode ver, toda a mudança parece estar no modelo S22 Ultra. Este irá trazer uma nova área para albergar as diferentes câmaras, que deverá assim ter uma melhor utilização. Esta é aparentemente a maior diferença nos 3 modelos.

O Galaxy S22 terá um ecrã de 6,1 polegadas, ligeiramente mais compacto que o seu antecessor (6,2 polegadas), eo S22 Plus deverá ter 6,55 polegadas (antes 6,7 polegadas). Ambos incluem conjuntos de câmaras de lente tripla com uma câmara principal de 50 megapixels ao lado das lentes ultra-grande angular e telefoto.

No caso do Galaxy S22 Ultra, espera-se que a tenha quatro câmaras embutidas, incluindo um sensor primário de 108 megapíxeis com uma lente Super Clear. Este ficará junto de outra com um sensor de 12 lente ultra-grande angular de 10 mpx, telefoto 3x de 10 mpx e lente periscópio de 10x de 10 mpx.

Como dissemos antes, este poderá ser o smartphone que vai fazer renascer a linha Note, tendo até a sua famosa S-Pen e. Fica assim claro tudo o que vão ser as novidades da Samsung e como estas vão ser aplicadas nos novos smartphones Galaxy S22.