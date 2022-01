Xiaomi MIX 5: rumores sugerem câmara com zoom até 200X!

A linha de smartphones Xiaomi Mi MIX é hoje composta pelos modelos Fold e com um MIX 4. Os sucessores já estarão a ser desenvolvidos e os rumores em torno do Xiaomi MIX 5 começam a ganhar forma.

Do que foi revelado, este modelo terá uma câmara absolutamente surpreendente para o segmento.

Ao que tudo indica, a Xiaomi terá já em avançado desenvolvimento o sucessor do Xiaomi MIX 4. Não havendo mais margens para alargar, o trunfo deste smartphone será a sua câmara.

Xiaomi MIX 5 - os primeiros rumores

Vários meios de comunicação da China, publicaram até as primeiras renderizações deste modelo que deverá chegar a meados do novo ano.

Nas imagens é visível um smartphone com um ecrã completamente plano de 6,89", com resolução indicada de 2K e com taxa de atualização máxima de 120Hz. Assim, naturalmente, também este modelo terá a câmara frontal escondida pelos píxeis do ecrã.

Na traseira é onde as câmaras ganham verdadeiro destaque. Há um módulo com 5 câmaras e um flash LED com a indicação de zoom até 200X, com um sensor de 100 MP. Esta câmara com lente móvel garantiria ainda zoom ótico até 15 vezes, um valor distante daquilo que os smartphones conseguem oferecer atualmente.

Quanto aos outros sensores, os rumores avançam que terão 48 MP, a ultra grande angular será de 40 MP e a telefoto de 13 MP. Poderá haver ainda uma lente ToF a pensar na realidade aumentada.

Evidentemente, este será um smartphone Android com processador Snapdragon 8 Gen1 e a bateria terá 5000 mAh, podendo carregar a 150W (ou a 200W, segundo alguns rumores), carregando na totalidade em apenas 10 minutos.

A data de lançamento ainda não foi avançada, fala-se apenas que pode chegar a meio do ano. Até lá, ainda muitos rumores irão surgir em torno deste modelo.