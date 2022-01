Sony apresenta a próxima geração de VR

Dado que a Playstation 5 já está bem estabelecida no mercado, seria iminente a chegada da nova geração de Realidade Virtual para a consola.

Assim sendo, a Sony Playstation anunciou a nova geração de VR para a PlayStation 5: PlayStation VR2 e comando PlayStation VR2 Sense.

A Sony Playstation anunciou no passado dia de janeiro, as suas mais recentes novidades acerca do Playstation VR. Na realidade, o que foi apresentado foi a evolução do PS VR, dedicado à Playstation 5.

Dessa forma, foram revelados, para a PlayStation 5: o sistema PlayStation VR2 e o comando PlayStation VR2 Sense.

No entanto, as novidades não se ficaram por aqui e foi também revelado um novo jogo, construído de raiz para o novo sistema de Realidade Virtual da Playstation: Horizon Call of the Mountain.

PlayStation VR2

Segundo a Sony, o PlayStation VR2 irá elevar a experiência de jogo em realidade virtual a níveis completamente novos. O objetivo é o de levar os jogadores realmente para dentro dos magníficos e fantásticos mundos criados pelos developers, com uma sensação de imersão e envolvência superiores.

As capacidades da nova consola, PlayStation 5, também são exploradas com este próximo passo do VR e dessa forma, o PlayStation VR2 acrescenta visuais de alta fidelidade, novas funcionalidades sensoriais e rastreio melhorado, numa configuração simplificada de um cabo único. E este será, talvez, o principal aspeto que irá ver o franzir de várias caras: existência de um cabo.

Para uma experiência visual de alta fidelidade, o PlayStation VR2 oferece visuais em 4K HDR, campo de visão de 110 graus e renderização otimizada, num ecrã OLED, onde os jogadores poderão esperar uma resolução de 2000x2040 por olho e taxas de fotogramas suaves de 90/120Hz. Com rastreio de dentro para fora, o headset do PlayStation VR2 rastreia o jogador e o comando através de câmaras integradas incorporadas nos auscultadores VR, onde os movimentos e a direção do olhar são refletidos, não sendo necessária uma câmara externa.

Tudo isto possibilitado através da tecnologia do PlayStation VR2 Sense, que combina o rastreio do movimento dos olhos, o feedback do headset, o áudio 3D e o inovador comando PlayStation VR2 Sense em tempo real, para criar a melhor e mais profunda sensação de realismo. Com a nova funcionalidade sensorial do feeback do headset, criado por um único motor incorporado com vibrações que adicionam um elemento táctil inteligente, as sensações das ações do jogador no jogo são amplificadas, aproximando os jogadores da experiência de gameplay.

Por sua vez, o Tempest 3D Audio Tech da Playstation 5, permite que os sons ganhem vida, aumentando dessa forma ainda mais o nível de imersão.

Especificações Playstation VR2: Método de visualização OLED Resolução do painel 2000 x 2040 por olho Taxa de atualização do painel 90Hz, 120Hz Separação da lente Ajustável Campo de visão Aproximadamente 110 graus Sensores Sensor de movimento: Sistema de detecção de movimentos de seis eixos (giroscópio de três eixos, acelerómetro de três eixos) Sensor acessório: Sensor de proximidade IR Câmaras 4 câmaras por headset e controlo de rastreio de câmara IR para rastreio ocular por olho Feedback Vibração no headset Comunicação com PS5 USB Type-C Áudio Entrada: Microfone incorporado Saída: Conector de auscultadores estéreo Playstation VR2 Sense: Botões Mão direita: Botão PS, botão opções, botões de ação (círculo, cruz), botão R1, R2 e stick direito (R3) Mão esquerda: Botão PS, botão de criação, botões de ação (triângulo, quadrado), botão L1, L2 e stick esquerdo (L3) Sensor de movimento Sensor de movimento: Sistema de detecção de movimentos de seis eixos (giroscópio de três eixos e acelerómetro de três eixos) Sensor capacitivo: Detecção de toque de dedo IR LED: rastreio de posição Feedback Efeito gatilho no botão R2/L2, Feedback háptico Porta USB Type-C Comunicação Bluetooth Ver.5.1 Bateria Bateria incorporada recarregável de iões de lítio

Horizon Call of the Mountain

Foi ainda revelado pela Sony Playstation, através do Blog Oficial da PlayStation, o desenvolvimento de Horizon Call of the Mountain, especificamente para PlayStation VR2, pelos estúdios Guerrilla e Firesprite.

Podem ver de seguida o trailer do jogo que encaixa na perfeição, naquilo a que se propõe o PlayStation VR2:

Esta experiência única foi projetada para impulsionar a tecnologia de hardware, inovação e gameplay, com impressionantes visuais, onde os novos comandos PlayStation VR2 Sense dão um novo significado à imersão total no mundo de Horizon e onde, através dos olhos de uma nova personagem, o jogador poderá conhecer Aloy e outras caras familiares deste mundo, bem como novas personagens.