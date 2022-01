França aplicada multa “pesadíssima” à Google (e ao Facebook)

Se fizermos algumas pesquisas rápidas na internet sobre multas aplicadas aos gigantes da tecnologia, vamos certamente ter muitos resultados. Desta vez, foi (novamente) a França que aplicou multas "pesadas" à Google e Facebook.

Segundo o que foi revelado, a culpa é dos "cookies", que são usados pelas empresas para ter publicidade dirigida ao utilizador.

Google vai ter de pagar 150 milhões de euros! Facebook 60 milhões

De acordo com o anúncio feito hoje, a Comissão Nacional de Informática e das Liberdades (CNIL, na sigla francesa) multou a Google e a Facebook em 150 e 60 milhões de euros, respetivamente, pelas suas práticas de ‘cookies’, utilizados para publicidade dirigida ao utilizador.

De referir que o valor da multa imposta à Google é um ‘recorde’ no que diz respeito às sanções impostas pela CNIL, que já tinha aplicado uma multa de 100 milhões de euros à Google, em dezembro de 2020, também por causa das práticas de ‘cookies’.

Segundo o que foi revelado, CNIL refere que os ‘sites’ facebook.com, google.fr e youtube.com não permitem” recusar ‘cookies’ “de forma tão simples” como aceitá-los.

A comissão entendeu que o facto de aqueles ‘sites’ oferecerem um botão para aceitar ‘cookies’ de forma imediata, mas serem necessários “vários cliques para recusar todos os ‘cookies’”, “viola a liberdade de consentimento”. Adicionalmente, o botão adicionado pelo Facebook para recusar ‘cookies’ é ainda chamado de "Aceitar cookies", observou a CNIL.

As duas plataformas têm três meses para agir em conformidade, sob pena de “as empresas terem de pagar, cada uma, uma multa de 100.000 euros por cada dia de atraso”, acrescentou a CNIL.

Um cookie é um pacote com informação enviado de um servidor Web para um ferramenta de navegação (ex. browser), e depois reenviado sempre que este aceda ao servidor. Os cookies permitem acompanhar a navegação do utilizador, de forma a que possa ser enviada publicidade personalizada, relacionada com as suas áreas de interesse, sendo, por isso, regularmente denunciados pelas violações de privacidade que podem causar.