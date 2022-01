A Razer anunciou a colaboração com a Fossil, para lançar um smartwatch de edição limitada: o Smartwatch Razer X Fossil Gen 6. Este wearable com participação das duas marcas aproveita a plataforma de smartwatch mais inovadora da Fossil até ao momento, o tão aguardado Fossil Gen 6.

Este smartwatch inclui também três mostradores Razer exclusivos, nomeadamente o analógico, Texto e Chroma, bem como duas elegantes braceletes substituíveis. O Razer X Fossil Gen 6 será lançado mundialmente este mês por 329 dólares numa edição limitada de apenas 1.337 unidades.

O Gen 6 é o primeiro smartwatch com a plataforma Snapdragon Wear 4100+. Com um desempenho geral 30% superior e com o Wear OS by Google, este smartwatch faz muito mais e muito mais rápido tudo o que é necessário para colocar os gamers na vanguarda da moda.

O Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 também dispõe das melhores características de bem-estar de acordo com os compromissos de ambas as marcas com a saúde e surge apenas alguns meses após o lançamento da iniciativa da Razer dedicada ao bem-estar para gamers, chamada Campeões Começam Por Dentro.

Este smartwatch apresenta uma caixa de 44 mm em cor preta, três mostradores exclusivos e elementos facilmente reconhecíveis das interfaces Razer. Também irá incluir duas braceletes substituíveis de 22mm em silicone com design personalizado nas cores verde e preta icónicas da Razer.

Rastreio de Sono e Maior Velocidade de Carregamento

Os utilizadores podem aproveitar o menor tempo de carregamento e a autonomia superior para maximizar o dia — e a noite. Acompanhe o histórico de sono, monitorize o seu descanso e no Bloco de Sono defina metas que pretende atingir ao longo da noite e carregue o smartwatch rapidamente antes do início do novo dia.

O Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 atinge 80% da carga total em pouco mais de 30 minutos de carregamento. Isto, combinado com o reduzido consumo de energia da plataforma Snapdragon Wear 4100+ e os modos de bateria inteligente desenvolvidos pelo Grupo Fossil, permitem que os utilizadores carreguem completamente o smartwatch de manhã após recolher todas as estatísticas relativas ao sono.

Sensores de Saúde & Bem-estar Melhorados

A Gen 6 inclui um sensor de frequência cardíaca atualizado para permitir a leitura contínua e maior precisão de sinal. Os utilizadores também vão beneficiar do novo sensor de SpO2, que rastreia uma estimativa das medições de oxigénio no sangue para ver saturação de oxigénio no corpo ao longo do tempo.

Além disso, os utilizadores vão continuar a desfrutar das atualizações de bem-estar já lançadas pelo Grupo Fossil, incluindo o nível de condicionamento cardiovascular, que mostra uma estimativa do VO2 máximo com base na frequência cardíaca em repouso e a biometria do utilizador para indicar a saúde cardiorrespiratória geral ao longo do tempo.

Rastreio de Saúde em Mãos Livres

Os utilizadores podem seguir de perto as suas metas de bem-estar — desde monitorizar a frequência cardíaca ao longo do dia, receber notificações para fazer uma pausa para respiração guiada, até programar uma caminhada diária. Mais, as notificações em mãos-livres e chamadas com o microfone integrado mantêm o utilizador ligado sem precisar de parar o seu dia ou o seu jogo.

Compatibilidade com Wear OS 3

O Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 também será compatível com a nova atualização Google, o Wear OS 3, anunciada em 2021. O smartwatch será elegível para a atualização de sistema Wear OS 3 em 2022, em conjunto com outras atualizações que vão continuar a melhorar a experiência geral do utilizador.

Outras características incluem:

Caixa, coroa rotativa e botões em inox

Caixa de 44mm

Impressionante ecrã digital tátil de 1,28'' (326 ppi)

Resistente à água (até 3 ATM)

Funções dos botões e seletores personalizáveis

Braceletes substituíveis

Melhor desempenho e menor consumo de bateria com Snapdragon Wear 4100+

Acesso para descarregar da Google Play novas aplicações e experiências Wear OS criadas pelas melhores marcas, incluindo novas características como reprodução offline para assinantes da versão premium do YouTube Music e Spotify Premium

Conectividade: Bluetooth® 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

Sensores: Acelerómetro, Giroscópio, Bússola, Altímetro, Batimento Cardíaco PPG, SpO2, deteção de corpo por IR, Luz Ambiente

Wear OS by Google

8 GB de armazenamento e 1 GB RAM

USB de 4 pinos para carregamento rápido com disco magnético

Preço & Disponibilidade

O smartwatch Razer X Fossil Gen 6 estará disponível por 329 dólares este mês em www.fossil.com, www.razer.com, e revendedores selecionados, numa edição limitada de apenas 1.337 unidades.