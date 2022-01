Os planos da OnePlus para o lançamento de um novo smartphone não são propriamente um segredo. Nos últimos meses temos visto muitos rumores a chegar ao mercado, bem como algumas fugas de informação e até o design era já conhecido. Mas agora as informações oficiais começam a chegar.

A OnePlus já levantou o véu ao seu próximo OnePlus 10 Pro.

Com lançamento esperado para próxima semana, o OnePlus 10 Pro foi oficialmente divulgado pela fabricante através do seu site e redes sociais. Nesta primeira aparição ficou garantida a parceria com a Hasselblad no desenvolvimento das câmaras e software para fotografia e vídeo.

Neste teaser são ainda visíveis os pormenores de design. Começando pelas cores, o OnePlus 10 Pro terá duas versões, o preto vulcânico e o esmeralda floresta, ambos com um efeito texturado que lhes irá conferir um maior requinte.

O módulo das câmaras surge em grande destaque, fazendo lembrar um pouco aquilo que a Samsung fez com a sua edição de topos de gama anterior. São visíveis três câmaras (aparentemente, nenhuma delas periscópio) e um flash LED circular com a inscrição ao centro "P2D 50T". Este módulo de câmaras será composto por uma câmara grande angular, por uma ultra grande angular e uma telefoto.

Nestas imagens podemos ainda ver o controlador de som deslizante na lateral, junto ao módulo das câmaras, mas ainda não sugirem imagens oficiais da parte frontal.

Outra das garantias deixadas prende-se com o processador que será o Snapdragon 8 Gen1, o que não é propriamente uma grande novidade.

O lançamento do OnePlus 10 Pro começou por ser apontado para fevereiro, mas na página oficial da fabricante na Weibo, já foi avançada a data de 11 de janeiro para o evento de apresentação.

Considerando estas partilhas oficiais é provável que a data seja mesmo esta última, para o mercado chinês e global. Entretanto, recordando lançamentos anteriores, é natural que surjam mais informações da OnePlus sobre este novo smartphone durante os próximos dias.