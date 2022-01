SEGA apresenta o PC gaming “mais rápido do mundo” capaz de alcançar 100 km/h

Provavelmente ao ler o título pensou que certamente nos enganamos, pois não é suposto que um computador rápido consiga percorrer quilómetros. Mas a verdade é que a SEGA apresentou um PC gaming que é então o "mais rápido do mundo".

O projeto consiste numa máquina montada num carro com controlo remoto, sendo que a geringonça é então capaz de alcançar 100 km/h.

SEGA apresenta o PC gaming mais rápido do mundo

SEGA é uma das mais antigas marcas tecnológicas do mundo, tendo sido fundada em 1951 e, portanto, já cá anda há mais de 70 anos. Muitos utilizadores têm grandes memórias desta marca devido aos saudosistas jogos lançados pela mesma, em especial o Sonic, numa época em que o segmento gaming era completamente diferente do que hoje conhecemos.

Mas agora a empresa japonesa anunciou aquele que é o "PC gaming mais rápido do mundo", capaz de alcançar nada menos do que 100 km/h. Este invulgar computador foi criado numa parceria entre a SEGA, a Intel e a ASRock como forma de comemoração das Vendas de Inverno da Steam, que vai até ao dia 5 de janeiro, oferecendo ainda vários descontos nos jogos da marca.

A máquina agora apresentada conta com um potente hardware e foi montada num carro com controlo remoto capaz de alcançar grandes velocidades. Para mostrar melhor a rapidez conseguida por este computador gaming, a SEGA lançou um vídeo no seu canal do YouTube. Ora vejam:

Segundo as informações reveladas pela marca japonesa, o computador conta com um processador Intel Core i9-12900K, uma motherboard ASRock Z690M-ITX/ax, uma placa gráfica ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB, um kit de memória RAM de 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 e ainda 2.000 GB de armazenamento em SSD.

Tudo isto foi sobreposto numa caixa decorada com detalhes do Sonic e iluminação RGB. Além disso conta ainda com jogos antigos da SEGA Atlus.

E esta máquina exclusiva da SEGA poderá mesmo ir parar às mãos de algum utilizador. Isto porque o PC faz parte de um concurso promocional sobre o qual poderá obter mais informações aqui.