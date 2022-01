Há muito que se falava da possibilidade da Samsung apresentar um novo smartphone. Este sempre foi colocado com expetativas elevadas, sendo a evolução nesta área do bem conhecido Galaxy S21. Esse momento aconteceu agora, com a chegada do Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Este é um smartphone dedicado aos utilizadores, que assim têm mais formas para se expressarem. Claro que a marca apostou também nas especificações e no hardware, sendo este de topo. A somar a tudo isto, temos também o Android 12 e a One UI 4 já presentes.

A Samsung anunciou hoje o S21 FE 5G para a linha Galaxy S21. O S21 FE 5G é um smartphone que oferece funcionalidades de qualidade superior de um Galaxy S21 através de conjunto de características que irá capacitar os utilizadores a explorarem o seu lado criativo e novas formas de expressão.

Está equipado com algumas das características mais apreciadas pelos utilizadores da gama Galaxy S21 - design apelativo, desempenho potente, câmara fotográfica de elevada qualidade e conectividade sem interrupções com todo o ecossistema.

Mais formas para os utilizadores se expressarem

O S21 FE 5G dá continuidade ao legado do Galaxy S21 ao apresentar um design de assinatura premium. Para começar, destaque para o icónico frame Contour-Cut, que se integra na perfeição com a câmara do S21 FE 5G, conferindo um visual elegante e unificado.

A Samsung oferece aos consumidores ainda mais formas de se expressarem, através de quatro novas opções de cores que estão na moda – Verde, Lavanda, Branco ou Cinzento – sendo que todas incluem um acabamento mate. O S21 FE 5G apresenta um corpo elegante e fino de 7,9mm de espessura para que possa facilmente fazê-lo deslizar para dentro de um bolso, tornando possível acompanhar qualquer estilo e ritmo de vida.

Desempenho sempre que os fãs precisam

Os utilizadores da Samsung afirmam que o desempenho e o ecrã são fundamentais para se manterem atualizados no mundo de hoje, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

É com base neste feedback que o S21 FE 5G vem equipado com o mais recente e veloz processador da linha Galaxy - o mesmo utilizado na gama S21.

Especificações - Galaxy S21 FE 5G Ecrã Ecrã 6.4” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Taxa de atualização 120Hz 240Hz taxa de resposta ao toque no Modo Jogo Eye Comfort Shield com IA com controlo de luz azul Segurança Impressão Digital Ótica Dimensões e Peso 74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177g Câmara 12MP Câmara Ultra Grande Angular: F2.2, FOV 123˚ 12MP Câmara Grande Angular: Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Câmara Teleobjetiva: 30x Space Zoom, F2.4, 32MP Câmara Selfie, F2.2, FOV 81˚ Processador 5nm 64-bit Octa-Core Processor Memória 8GB RAM com 256GB armazenamento interno 6GB RAM com 128GB armazenamento interno Bateria 4,500mAh Carregamento 25W com cabo 15W sem fios Wireless PowerShare SO Android 12 Rede 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4x4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4x4 MIMO band Pagamento Samsung Pay com NFC Sensores Acelerómetro, Barómetro, Sensor de impressões digitais, Sensor de giroscópios, Sensor geomagnético, Sensor de Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade Resistência à água IP68

Jogadores e streamers vão ficar deslumbrados com as novas capacidades do S21 FE 5G, desde os gráficos e imagens de elevada qualidade, à nova capacidade de resposta ao toque de 240Hz que promete elevar toda a jogabilidade a outro nível.

Os jogos terão um grafismo incrivelmente suave graças à taxa de atualização de 120Hz do S21 FE 5G, que proporciona a mais elevada resolução num ecrã Dynamic AMOLED 2X.

As baterias de longa duração são também uma das principais prioridades para os utilizadores mais ocupados e em constante movimento. O S21 FE 5G vem equipado com uma bateria construída para durar todo o dia.

A potente bateria do S21 FE 5G é reforçada pela capacidade de carregamento super-rápido de 25W o que permitirá carregar a sua capacidade em mais de 50% em apenas 30 minutos, e desfrutar do brilhante desempenho de alta velocidade do S21 FE 5G sem quaisquer interrupções.

As melhores fotos para os fãs Samsung Galaxy

A gama Galaxy S21 é famosa pelas capacidades das suas câmaras, e o S21 FE 5G não é exceção pois vem equipado com a mesma configuração pro-grade utilizada para captar as fotos mais nítidas e realistas do mundo. Os fotógrafos amadores e os mais profissionais podem editar, publicar e partilhar sem dificuldade conteúdos de elevada qualidade a qualquer instante.

Também inclui uma configuração melhorada do Modo Noturno em comparação com o S20 FE. Isto irá permitir aos utilizadores melhorar as suas fotografias em ambientes com pouca luz e captar fotografias com máximo brilho mesmo em condições sem luminosidade.

O S21 FE 5G proporciona ainda a melhor experiência de selfie da Samsung até ao momento com recurso à sua avançada câmara frontal de 32MP. Depois deixe que a funcionalidade de AI Face Restoration evidencie o melhor de si e dos seus amigos.

Além disso, através da Gravação Dupla, pode ficar no centro da ação em diversos ângulos - basta começar a gravar, e a sua câmara capta a perspetiva de ambas as lentes, frontal e traseira, em simultâneo.

Experiência móvel verdadeiramente à medida e segura

Graças ao intuitivo One UI 4 da Samsung, pode desenhar a sua experiência móvel ideal - uma experiência que se adapta de forma única às suas necessidades e que lhe permite expressar quem é, com segurança. Repleto de opções de personalização mais profundas e controlos de privacidade mais fortes, é o utilizador quem tem o controlo.

Com capacidades alargadas, os seus ecrãs de início, ícones, notificações, wallpapers , e muito mais, podem ser todos configurados. Por exemplo, os widgets, que foram redesenhados e atualizados para oferecer opções mais alargadas de personalização da interface de utilização.

A Samsung acredita que uma experiência verdadeiramente personalizada vai para além do simples olhar e sentir. Para garantir tudo isto, o S21 FE 5G inclui um novo painel de controlo de privacidade que oferece maior segurança e controlos de privacidade, tornando a experiência de One UI 4 no Galaxy S21 FE 5G tão perfeita quanto segura.

Lançamento Oficial do Samsung Galaxy S21 FE 5G

A partir de 11 de janeiro de 2022, o Galaxy S21 FE 5G estará amplamente disponível através da loja online da Samsung e parceiros. Quanto aos preços, estará disponível nas seguintes versões: 779,9€ (128GB) e 849,9€ (256GB).