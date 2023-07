E Porque Hoje é Sexta

Começou o mundial de futebol feminino e os treinadores de bancada já dão opiniões. Fazem comparações com o futebol masculino e até dão dicas. Tudólogos que no programa anterior estavam a falar na guerra na Ucrânia e no início do dia, falavam da relação da Georgina com a sogra. Espetacular. A seguir vamos ver estes especialistas a falar na estratégia de posicionamento do Papa nas JMJ 2023.



ANEDOTAS COM HUMOR

Um condenado à morte recebe a visita de um padre:

- Meu filho, vim aqui trazer-lhe a palavra de Deus!

O condenado, com ar de gozo responde:

- Perdeu o seu tempo, padre... daqui a pouco estou a falar com ele pessoalmente!!!

Certo dia o Manuel vai à casa de banho e repara que a sua urina é só espuma.

Passado uma semana ele entra em pânico e resolve contar à mulher:

- Maria, ando com um grave problema!

- Diz lá o que se passa homem.

- Sabes... quando eu urino, só sai espuma...

- Ó homem tu vai já ao médico ver o que isso é, pode ser uma coisa grave!

E assim, lá foi o Manuel consultar um especialista.

Mal entra no consultório:

- Então diga lá o que o traz por cá - diz o médico.

- Ó senhor doutor eu devo ter uma problema muito grave... sabe eu quando urino só me sai espuma...

- O quê? Ó homem, isso deve ser gravíssimo! Mas não se preocupe que nós vamos analisar, para sabermos ao certo o que é.

O médico mandou fazer uma recolha de urina para análise e disse ao Manuel para voltar no dia seguinte.

No outro dia, e muito nervoso, lá estava o Manuel no consultório:

- Ó senhor Manuel pá, dê cá um abraço!!! Você é um homem de sorte!

- Sou??? Porquê?

- A espuma que você deita... é champanhe pá!!! Você vá já para casa festejar!

E o Manuel todo contente, lá foi a correr contar à mulher:

- Ó mulher, afinal tanta preocupação para nada!

- Então?

- Aquela espuma que eu urino é champanhe! Vamos já festejar e aproveitar para beber!

- Boa ideia... vou já buscar os copos! - diz a mulher.

E o Manuel responde:

- Mas traz só um copo, que tu bebes pela garrafa!!!

Um mendigo aproxima-se de uma senhora loira cheia de sacos de compras da Louis Vuitton, e diz-lhe:

- Madame, eu estou sem comer há 4 dias.

- Meu Deus!, responde ela, como eu gostaria de ter a sua força de vontade!

Num voo internacional, como é habitual, o comandante do avião liga o microfone e fala aos passageiros:

- "Bom dia, senhores passageiros, neste exato momento estão a 9 mil metros de altitude, velocidade cruzeiro de 860 Km/hora e estamos a sobrevoar a cidade de ...AAAAAAAHHHH.VALHA-ME DEUS."

Os passageiros ouvem um barulho infernal, seguido de um grito pavoroso:

- "NÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOO!"

Depois de um silêncio sepulcral, volta a ligar o microfone e, timidamente, diz:

- "Peço imensa desculpa, mas esbarrei na bandeja e uma chávena de café caiu-me no colo.

Imaginem lá como é que ficaram as minhas calças à frente!

"Prontamente, um dos passageiros gritou:

- "Filho da p…! Imagina lá como é que ficaram as minhas calças atrás!"

O MURO DAS LAMENTAÇÕES

Uma jornalista da CNN ouviu falar de um judeu muito velhinho que todos os dias, duas vezes por dia, ia fazer as suas orações ao Muro das Lamentações e decidiu entrevistá-lo.

Pôs-se ao pé do Muro à espera e passado um bocado lá apareceu ele a andar com dificuldade, em direção ao sítio onde costumava rezar.

Esperou uns 45 minutos que o velhinho acabasse de rezar e quando ele voltava, vagarosamente, apoiado na sua bengala, aproximou-se para a entrevista.

- Desculpe, eu chamo-me Rebecca Smith, sou repórter da CNN e gostava de o entrevistar. Como é que se chama?

- Morris Feldman.

- Senhor Feldman, há quanto tempo vem ao Muro rezar?

- Há uns sessenta anos.

- Sessenta anos! Isso é incrível! E o que é que o senhor pede nas suas orações?

- Peço que os cristãos, os judeus e os muçulmanos vivam em paz. Peço que todas as guerras e todo o ódio terminem. Peço que as crianças cresçam em segurança e se tornem adultos responsáveis. Peço amor entre os homens.

- E faz isso há sessenta anos, todos os dias! Como é que o senhor se sente?

- Sinto-me como se estivesse a falar para uma parede...

Vídeos

povo com capacidades de outro nível

Portuguesa Verónica Correia atirou o seu "grande" sutiã ao Drake

Bordalo II deixou a sua marca no palco da Jornada Mundial da Juventude

Vídeos incríveis

Idiotas e barcos, combinação explosiva

Há coisas que não podem ser deste mundo

Método para ensinar a namorada a nadar

https://www.youtube.com/shorts/9zzeC9nHLf8?feature=share

As jogadoras são mais pacíficas no campo

https://www.youtube.com/shorts/hLaBNn2NyZI?feature=share

Esgrima: ucraniana não quis cumprimentar adversária russa

Policial reage e atira nos bandidos durante assalto na zona leste de SP

Imagens incríveis de drones sobre a lava

Imagens aéreas do incêndio no cargueiro Fremantle na costa de Ameland

Cenas de doidos

Robô enfermeiro já está a ser produzido em massa na China

Pintura facial de um nível "doutro mundo"

Mergulhadores libertam cinco tubarões-baleia de redes de pesca na Indonésia

Ex-oficial diz em audiência sobre OVNIs que EUA encontraram material biológico 'não humano' em naves

Fabrizio Zaldivar faz manobra incrível no WRC Rally Estonia 2023

