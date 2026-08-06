Ninguém esperava! Novo Galaxy Z Fold8 da Samsung bateu todos os recordes de vendas
Os dobráveis pareciam reservados a uma minoria pronta a pagar valores elevados por conceitos inovadores. No entanto, o cenário mudou radicalmente e a procura atinge proporções inéditas. O mais recente lançamento da Samsung veio abalar as certezas do setor. O novo Galaxy Z Fold8 provou que o interesse do público no smartphone dobrável está cada vez mais forte e bateu todos os recordes de vendas da Samsung.
Galaxy Z Fold8 é já um fenómeno de vendas na Samsung
A Samsung confirmou dados históricos relativamente ao período de pré-encomenda da nova gama Galaxy Z Fold 8. Em apenas uma semana de reservas na Coreia do Sul, o dispositivo alcançou a marca impressionante de 1,44 milhões de unidades registadas. Aqui fica espelhado um interesse gigante neste novo conceito.
Para contextualizar este desempenho comercial único, o valor ultrapassa os 1,35 milhões obtidos pela linha Galaxy S26 no mesmo período. Trata-se de um feito notável, considerando que um modelo dobrável topo de gama superou em interesse o principal smartphone de topo de formato convencional da própria marca.
O volume de reservas atuais representa também um salto significativo face à geração anterior, ainda que com um formato diferente do que agora está em destaque. O modelo do ano passado tinha ficado ligeiramente acima de um milhão de unidades, o que demonstra uma aceleração clara na adoção deste formato.
Design do dobrável e impacto na cadeia de distribuição
O grande motor deste crescimento reside no redesenho do formato exterior do equipamento. Ao adotar uma proporção mais larga, semelhante a um passaporte, a marca resolveu a principal queixa dos utilizadores. Ao mesmo tempo, facilitou a utilização de forma confortável com apenas uma mão.
Esta alteração ergonómica revelou-se determinante para convencer os consumidores mais hesitantes na adoção deste formato de smartphone. A resposta do mercado foi tão intensa que as cadeias de distribuição começaram a registar forte pressão. Estão agora a antecipar uma procura muito superior às estimativas de produção.
Em mercados chave como os Estados Unidos, já se verificam atrasos nas entregas e ruturas temporárias de stock antes do arranque oficial das vendas do novo Galaxy Z Fold8. Este sucesso envia um sinal claro à concorrência, que deverá acelerar a aposta em formatos semelhantes nos próximos meses. Estará a Apple atenta a estes números e a preparar-se para o sucesso, já diversas vezes profetizado, do iPhone Ultra?
Realmente nunca pensei que Fold´s fossem pra mim, mas experimentei o novo formato numa loja Samsung e adorei como fica na mão.
Vou comprar online para aproveitar os descontos
A uma das minhas cunhadas tem o Fold geração 4 e na semana passada o visor de dentro ficou com uma lista negra no sitio onde dobra, mas mesmo assim ela diz que vai comprar o novo, está super satisfeita com o tlf e a produtividade que consegue com ele fora do escritório.
Haja guito ou créditos para fazer. É assim mesmo… 2000 paus para um telefone… jasus
Nem mais!
Acho que cada um é livre de comprar o que quer e pagar como quer, vergonha é não pagar, mas… num pais em que o ordenado mínimo cabe “quase 3x” no PVP do smartphone, em que a esmagadora maioria se queixa que está tudo caro, e que a inflação é demais etc… Comprarem smartphones de 2.XXX€ dá que pensar!
Estudasse…
Mesmo com estudos o ordenado milionario é só para alguns. Sei de malta com doutorado que anda a servir às mesas pois o mercado de emprego está sobrelotado.
Phd a servir as mesas? Eu com 26 anos e mestrado ganho 3500 euros limpos em lisboa…se considerar 14 meses ainda é mais. Estudem
Coisa mais parva para se dizer, mas infelizmente com estudos ou sem estudos tu não chegas lá.
Como tu? Pois, tenho a certeza que sim…
Não disse que não podia comprar, disse?
Felizmente não sou rico, nem Einstein mas tenho a vida organizada, mas infelizmente nem todas as pessoas têm.
Já para não falar que o que disse é a mais pura das verdades…
… ainda não se lembraram de uma versão assim mas de um só ecrã com a S Pen a encaixar num dos cantos com espessura Edge