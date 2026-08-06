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Ninguém esperava! Novo Galaxy Z Fold8 da Samsung bateu todos os recordes de vendas

· Android 10 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Berto says:
    6 de Agosto de 2026 às 15:48

    Realmente nunca pensei que Fold´s fossem pra mim, mas experimentei o novo formato numa loja Samsung e adorei como fica na mão.
    Vou comprar online para aproveitar os descontos

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    6 de Agosto de 2026 às 16:48

    A uma das minhas cunhadas tem o Fold geração 4 e na semana passada o visor de dentro ficou com uma lista negra no sitio onde dobra, mas mesmo assim ela diz que vai comprar o novo, está super satisfeita com o tlf e a produtividade que consegue com ele fora do escritório.

    Responder
  3. cK says:
    6 de Agosto de 2026 às 17:06

    Haja guito ou créditos para fazer. É assim mesmo… 2000 paus para um telefone… jasus

    Responder
    • Marko says:
      6 de Agosto de 2026 às 17:46

      Nem mais!
      Acho que cada um é livre de comprar o que quer e pagar como quer, vergonha é não pagar, mas… num pais em que o ordenado mínimo cabe “quase 3x” no PVP do smartphone, em que a esmagadora maioria se queixa que está tudo caro, e que a inflação é demais etc… Comprarem smartphones de 2.XXX€ dá que pensar!

      Responder
    • Ric says:
      6 de Agosto de 2026 às 18:46

      Estudasse…

      Responder
      • Sail says:
        6 de Agosto de 2026 às 19:07

        Mesmo com estudos o ordenado milionario é só para alguns. Sei de malta com doutorado que anda a servir às mesas pois o mercado de emprego está sobrelotado.

        Responder
      • Afaga-mos says:
        6 de Agosto de 2026 às 19:56

        Coisa mais parva para se dizer, mas infelizmente com estudos ou sem estudos tu não chegas lá.

        Responder
      • Marko says:
        6 de Agosto de 2026 às 20:54

        Como tu? Pois, tenho a certeza que sim…
        Não disse que não podia comprar, disse?
        Felizmente não sou rico, nem Einstein mas tenho a vida organizada, mas infelizmente nem todas as pessoas têm.
        Já para não falar que o que disse é a mais pura das verdades…

        Responder
  4. Português International says:
    6 de Agosto de 2026 às 21:38

    … ainda não se lembraram de uma versão assim mas de um só ecrã com a S Pen a encaixar num dos cantos com espessura Edge

    Responder

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