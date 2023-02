Twitter Blue: já pode pagar pelos recursos premium do Twitter em Portugal

O Twitter Blue é o serviço pago da rede social que oferece vários recursos premium aos utilizadores. Este serviço ganhou maior popularidade depois da compra do Twitter por Elon Musk, uma vez que foi considerado um meio importante para aumentar as receitas, tendo mesmo aumentado o valor da subscrição.

Estava, no entanto, limitado a alguns mercados, algo que mudou agora. Portugal passa a ter o serviço disponível.

O Twitter Blue já existia há algum tempo na rede social, limitado aos EUA, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia. Agora, segundo se pode ler no site dedicado, o serviço foi alargado a outros mercados. Japão, Reino Unido, Arábia Saudita, França, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, entram no rol de países com acesso ao serviço premium do Twitter.

Os preços começam nos 8 €/mês para Web. Para Android e iOS o preço é de 11 €/mês. O serviço web tem ainda uma subscrição anual de 84 €. O serviço está a chegar de forma gradual, pelo que poderá ainda não ter o serviço disponível na sua conta, mas será uma questão de horas ou poucos dias.

Com estes planos pagos, os utilizadores terão acesso exclusivo a recursos premium para melhorar a forma como comunicam com os seus utilizadores. Passam, por exemplo, a poder editar tweets ou fazer upload de vídeos até 1hora com 2 GB no máximo. Os utilizadores premium passam a ver menos publicidade.

Este serviço popularizou-se depois de Elon Musk ter tentado usá-lo como forma de atribuir o selo de verificação aos utilizadores, mas rapidamente se percebeu que esse método poderia trazer ao Twitter muitas contas falsas.

No entanto, o novo dono da rede social mantém o seu objetivo de fazer dinheiro com o recurso premium e, em breve, poderá ser alargado a ainda mais mercados.