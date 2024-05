Nova tecnologia de guerra americana! Conheçam o M2 Bradley (M2A4E1)

O exército dos EUA lançou recentemente uma versão melhorada do M2 Bradley, com a identificação M2A4E1. Este veículo de Combate de Infantaria vem equipado com mais tecnologia, destacando-se a integração do sistema de proteção ativa (APS) Iron Fist.

M2A4E1 pode neutralizar drones e misseis guiados

O M2 Bradley é um veículo de combate de infantaria (IFV) utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Recentemente foi anunciado um "upgrade" deste veículo, que passa a incluir mais tecnologia que aumenta consideravelmente a sua proteção defensiva contra ameaças recentes, como são o caso dos drones tipo FPV (First-Person View) e mísseis guiados antitanque (ATGMs). Falamos de um radar AESA, câmaras adicionais e a existência de lançadores de munições na torre.

O M2 Bradley integra um sistema capaz de neutralizar drones de observação a uma milha de distância, o que é particularmente relevante, por exemplo, num cenário de guerra com drones como está a ser registado na Ucrânia.

Destaque para o sistema de proteção ativa (APS) Iron Fist. Trata-se de um sistema desenvolvido pela empresa israelita Rafael Advanced Defense Systems. Este sistema foi projetado para fornecer proteção contra uma variedade de ameaças, como mísseis antitanque e projéteis de artilharia, que podem ser direcionados contra veículos militares.

O Iron Fist opera de forma autónoma, utilizando sensores, radar e tecnologia de deteção para identificar e neutralizar ameaças que possam vir a atingir o veículo. Possui duas camadas de defesa: uma camada de deteção e uma camada de intercetação.

Na camada de deteção, o sistema do M2 Bradley identifica as ameaças através de sensores e radar. Na camada de intercetação, o Iron Fist dispara uma carga explosiva controlada para destruir ou desviar o projétil antes que ele atinja o veículo. De referir que a carga pode destruir a ameaça por proximidade.

O M2 Bradley foi projetado para transportar tropas de infantaria em combate, enquanto oferece também suporte de fogo direto contra veículos blindados e posições inimigas. Tem capacidade para transportar até nove soldados totalmente equipados.