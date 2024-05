Estão a chegar as transferências só com o número de telefone

Nos últimos tempos muito novidades têm sido apresentadas para as transferências. Já indicamos que a transferência de dinheiro vai passar a ser imediata e sem custos adicionais. Também vai ser possível confirmar o destinatário e fazer transferências como no MB WAY.

No que diz respeito às transferências, a partir do dia 20 de maio são várias as mudanças. No entanto, a partir de 24 de junho vai ser possível realizar transferências de dinheiro entre contas bancárias nacionais, usando para isso apenas o telemóvel.

Tal funcionalidade é idêntica ao que já é possível fazer via MB WAY, e que tanto simplifica todo o processo.

Se o beneficiário for uma empresa poderá quem faz a transferência indicar apenas o NIPC (número de identificação fiscal da empresa). Neste sistema, designado para já de "proxy lookup", os utilizadores têm de associar o seu número de telemóvel (pode ser um número de telemóvel estrangeiro) a uma conta.

Os bancos apenas estão obrigados a disponibilizar esta funcionalidade a partir de setembro, de acordo com a instrução publicada na passada quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Em 2023, os portugueses fizeram 4,2 mil milhões de pagamentos de retalho, no valor de 740,2 mil milhões de euros, Os instrumentos de pagamento eletrónicos continuaram a ser os preferidos dos consumidores em Portugal. O maior crescimento foi o das transferências imediatas. Os cartões mantiveram-se como o meio de pagamento mais utilizado no dia a dia, e o contactless representou mais de metade (53%) das compras com cartão.

A comunidade nacional processou cerca de 102 vezes o PIB português na plataforma do Eurosistema para liquidação de pagamentos de grande valor — o TARGET —, um novo máximo histórico. O número de transferências imediatas enviadas e recebidas de outros países foi mais de três vezes superior ao de 2022, chegando aos 25,1 milhões. Mais informações aqui.