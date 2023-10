Tecnologias de segurança do SEAL e DOLPHIN da BYD distinguidas com 5 estrelas

O sedan BYD SEAL, do segmento D, e o hatchback BYD DOLPHIN, do segmento C, obtiveram a classificação máxima de cinco estrelas nos testes do Euro NCAP, graças às tecnologias de segurança da BYD, como a mais recente e-Platform 3.0.

A BYD tem dado potentes cartas no mercado dos elétricos e o Pplware tem acompanhado as novidades bem de perto. Agora, sabe-se que o principal programa independente de avaliação da segurança de viaturas na Europa, o Euro NCAP, reconheceu com a classificação máxima de cinco estrelas os novos veículos 100% elétricos da fabricante.

O Euro NCAP criou o sistema de classificação de segurança categorizado por estrelas, por forma a ajudar os consumidores, as famílias e as empresas a comparar mais facilmente os veículos, e a identificar a escolha mais segura para as suas necessidades.

O sedan do segmento D, SEAL, teve um desempenho muito elevado ao longo de todo o teste de segurança, refletindo a mestria das tecnologias de segurança ativa e passiva do veículo, bem como os benefícios estruturais da tecnologia BYD CTB (Cell-to-Body).

Por sua vez, o hatchback do segmento C da BYD, DOLPHIN, destacou-se pelas pontuações elevadas em matéria de proteção dos ocupantes adultos e crianças.

Ambos os modelos da BYD foram premiados com cinco estrelas, tendo sido avaliados pelos engenheiros do Euro NCAP em quatro categorias:

Proteção do ocupante adulto;

Proteção do ocupante criança;

Assistência à segurança;

Proteção dos utilizadores vulneráveis na estrada.

A pontuação que os elétricos da BYD obtiveram resulta da qualidade de construção e da tecnologia assinadas pela fabricante.

A nova geração da plataforma e-Platform 3.0 da BYD inclui o primeiro Sistema Integrado de Propulsão Elétrico 8 em 1 integrado e produzido em série, que interliga todas as unidades de controlo elétrico, sistemas de gestão e a bateria BYD Blade Battery.

A BYD e-Platform 3.0 apresenta uma estrutura "multi-load path", que controla a forma como a energia é absorvida pelo automóvel em caso de colisão, minimizando os danos no habitáculo.

Estamos entusiasmados por testemunhar o desempenho excecional de todos os modelos da BYD sob as rigorosas condições dos testes de segurança europeus. O BYD SEAL e o BYD DOLPHIN juntam-se agora ao BYD ATTO 3, na obtenção das mais elevadas classificações nos testes de segurança. É algo de que nos devemos orgulhar. Isto realça o quanto a BYD trabalha incansavelmente no domínio do desenvolvimento tecnológico sustentável. Os nossos clientes têm a garantia de que a segurança está sempre na vanguarda de todas as nossas inovações.

Aplaudiu Michael Shu, diretor-geral da BYD Europe.

Tecnologia Cell-to-Body da BYD

A proteção dos passageiros é potencializada pelo reforço da estrutura da carroçaria, com elevada rigidez de torção: o BYD SEAL tem uma de 40.500 Nm/grau, semelhante à de um superdesportivo. Durante o teste de segurança, esta qualidade extra resultou numa excelente pontuação de 89% para a proteção dos ocupantes adultos.

Graças à tecnologia Cell-to-Body (CTB, a partir da qual a bateria é incorporada na arquitetura do veículo como uma componente estrutural), que aumenta a segurança do veículo, o habitáculo do BYD SEAL permaneceu estável no teste de impacto frontal, mostrando uma boa proteção tanto para o condutor como para o passageiro.

Além disso, o SEAL ofereceu uma boa proteção contra lesões do "Síndrome de Chicote". O sistema eCall e a função de travagem após um impacto, para evitar colisões secundárias, receberam uma menção especial.

Relativamente à proteção dos ocupantes infantis, o SEAL obteve uma classificação de 87%, por minimizar o impacto em todas as áreas críticas do corpo de ambos os manequins de criança, nos testes de colisão frontal e lateral.

Os utilizadores vulneráveis da estrada, como peões ou ciclistas, estão protegidos, com um nível de 82%, devido ao Sistema Autónomo de Travagem de Emergência (AEB). Este sistema, que avisa contra a abertura da porta se um ciclista se aproximar por trás, mereceu um destaque extra do Euro NCAP.

DOLPHIN também mereceu ovações

O BYD DOLPHIN também recebeu a pontuação máxima nos testes de segurança do Euro NCAP, devido à quantidade de dispositivos de segurança e de assistência avançada ao condutor que o integram.

No que diz respeito à proteção dos ocupantes adultos, o BYD DOLPHIN obteve uma pontuação de 89%. A Euro NCAP destacou a forma como o habitáculo se manteve estável no teste de colisão frontal, oferecendo uma boa proteção aos ocupantes de diferentes tamanhos e sentados em diferentes posições.

Nos testes de proteção dos ocupantes infantis, o DOLPHIN obteve 87%, pois conseguiu minimizar o impacto em todas as áreas críticas da carroçaria, tanto para manequins representativos de seis como de dez anos de idade. Também o teste dos bancos dianteiros e dos apoios de cabeça demonstrou uma boa proteção contra lesões do "Síndrome de Chicote" em caso de colisão traseira.

Os sistemas de assistência à segurança do BYD DOLPHIN obtiveram uma classificação de 79%, com o Euro NCAP a destacar o desempenho da Assistência Inteligente ao Controlo do Limite de Velocidade e Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem, baseadas em câmaras.

Por fim, o Sistema de Travagem de Emergência Autónoma (AEB) do veículo contribuiu para uma classificação de 85% na proteção dos utilizadores vulneráveis da estrada, com os examinadores a destacarem especificamente o reconhecimento de peões e ciclistas pelo sistema.