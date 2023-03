Starfield já tem data de lançamento, segundo a Bethesda

No ano passado apresentámos um dos próximos projetos da Bethesda, Starfield (ver aqui). Trata-se de uma misteriosa viagem pelo Cosmos que já tem data de lançamento oficial. Venham saber mais...

A Bethesda aposta fortemente em Starfield, e o facto do projeto já existir há mais de 10 anos significa que já teve tempo suficiente para maturar e consolidar-se.

Segundo Todd Howard da Bethesda, Starfield vai ser um jogo de próxima geração, e cuja ambição o leva a categorizar Starfield como podendo vir a ser um dos "jogos de ficção cientifica mais épicos de sempre".

Sabe-se ainda pouco sobre a história de Starfield. Aliás, o jogo promete uma forte componente narrativa e segundo a Bethesda, vai apresentar uma pequena revolução tecnológica. O Motor do jogo será uma versão melhorada do Creation Engine da própria Bethesda com melhorias claras em vários aspetos como processo de animação, rendering, efeitos de luz ou landscaping.

De relembrar que Starfield representa um regresso da Bethesda Softworks aos grandes IPs e que está a gerar fortes expetativas. Segundo o que a companhia nos tem habituado, poderemos estar, com elevado grau de certeza, perante um projeto ambicioso e extremamente detalhado que esperemos, se traduza num jogo de ação e aventura (RPG ??) empolgante, emocionante e envolvente.

Esta grandiosa aventura pelo Cosmos na descoberta de alguns dos mistérios mais enigmáticos da nossa própria existência, levará o jogador a explorar um universo rico e vasto, na pele de uma de várias classes à escolha.

Do que já é conhecido, as classes disponíveis não serão muito diferentes daquelas que seriam de esperar, como por exemplo, Médicos, Soldados, Cientistas,... entre outros. Cada qual com as suas próprias habilidades e equipamentos,.

Segundo o que já se sabe, Starfield, que na sua essência será um RPG, irá contar com uma Galáxia composta por mais de 1.000 planetas, constituindo assim um rico e vasto universo para explorar. Não sabendo ainda o nível de exploração possível em cada um deles, não deixa de ser um universo bastante rico, no qual irão existir várias fações distintas, com as suas próprias formas de vida e apresentando vários desafios ou oportunidades para os jogadores.

Algo que também já é conhecido é que o jogador vai ter, ao longo da aventura, vários Companions (NPCs de apoio) que, segundo a Bethesda irão ser muito mais que meros ajudantes e que trarão uma maior densidade narrativa à história.

Recentemente a Bethesda anunciou a data oficial do jogo, com um trailer ainda mais enigmático que pouco revela sobre Starfield. O jogo será lançado a 6 de Setembro deste ano para as Xbox Series X e PC.

Starfield estará disponível exclusivamente no Xbox Series X|S e PC a 6 de setembro de 2023.

Entretanto foi ainda anunciado que a 11 de Junho vai haver um Starfield Direct, a cargo dos Bethesda Game Studios onde mais novidades serão reveladas, certamente.