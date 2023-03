Luís Lopes será o novo CEO da Vodafone Portugal

A Vodafone Portugal anunciou hoje que, a partir de 1 de abril de 2023, o novo Presidente Executivo (CEO) da Empresa será Luís Lopes. Depois de em 2014 ter ingressado no Grupo Vodafone, o gestor regressa a Portugal substituindo Mário Vaz, que assume, também a 1 de abril, o cargo de CEO da Vodafone Espanha.

Vodafone tem quota de mercado em Fixed Broadband (FBB) superior a 20%

Luís Lopes, 50 anos, é licenciado em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico e trabalhou nos primeiros 10 anos da sua carreira profissional na Procter & Gamble e na McKinsey & Company. Em 2004, ingressou na Portugal Telecom e em 2006 integrou a Comissão Executiva da PT Comunicações.

Anos mais tarde passou a exercer o cargo de COO da NOS, função que assumia quando, em 2014, se juntou ao Grupo Vodafone. Como SLT do Grupo, desempenhou várias funções: Director for Fixed and Convergence, Director Commercial Europe Cluster, onde se incorpora Portugal e, mais recentemente, foi nomeado Director for Fibre & Partnerships na Vodafone Alemanha.

Segundo Luís Lopes,

A liderança da Vodafone Portugal é um desafio que me deixa honrado e que me permite continuar a contribuir para o crescimento do Grupo Vodafone, desta feita no meu País, onde o legado dos meus antecessores fez desta operação uma das mais bem-sucedidas e admiradas do Grupo. É com entusiasmo e orgulho que substituo o meu colega Mário Vaz, responsável por uma década de reconhecidos resultados na Vodafone Portugal

Mário Vaz deixa a liderança da Vodafone Portugal, que assumia desde 2012, para ser CEO da Vodafone Espanha.

A liderança de Mário Vaz ficou marcada, entre outros atingimentos, pelo desafio de transformação de um operador móvel para um operador convergente.

A Vodafone tem hoje uma quota de mercado em Fixed Broadband (FBB) superior a 20% e de cerca de 19% na TV, de acordo com os últimos números publicados pela ANACOM. Um resultado alavancado no crescimento de uma rede de fibra que em 2012 chegava a 200 mil casas e que hoje está acima dos 4,2 milhões. Em fevereiro de 2022, confrontado com um ciberataque, foi publicamente reconhecida a coragem e transparência com que lidou com esse evento sem precedentes no sector.