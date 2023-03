Bill gates acredita que estamos perante a segunda revolução tecnológica

O mundo da tecnologia tem conhecido fervorosas novidades e os utilizadores estão tão surpreendidos, quanto assustados, com aquilo que dela poderemos tirar. Para Bill Gates, estamos perante a segunda revolução tecnológica: a era da Inteligência Artificial (IA).

Numa publicação, Bill Gates partilhou aquelas que foram, para si, as verdadeiras revoluções tecnológicas. A primeira, em 1980, foi a interface gráfica do utilizador, que abriu caminho ao Windows e a outros sistemas semelhantes; a segunda, revelou, foi o ChatGPT, em 2022.

Na opinião do filantropo, a "era da IA já começou" e será capaz de reduzir "algumas das piores desigualdades do mundo", bem como servir de motor em muitas outras áreas:

O desenvolvimento da IA é tão fundamental quanto a criação do microprocessador, do computador pessoal, da Internet e do telemóvel. Irá mudar a forma como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, recebem cuidados de saúde e comunicam umas com as outras. Indústrias inteiras irão reorientar-se em torno dela. As empresas distinguir-se-ão pela forma como a utilizam.