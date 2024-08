Novidades no Playstation Plus para agosto de 2024

Já se encontram disponíveis os novos reforços do serviço Playstation Plus. Venham saber aqui, quais os jogos que podem começar a jogar gratuitamente... desde que tenham uma subscrição válida do serviço, claro!

Todos os meses, há novidades no que toca ao catálogo de jogos do serviço da Playstation Plus. Com novos reforços a chegarem mensalmente, os jogadores têm sempre algo novo para experimentar.

Agora não é exceção e, com mais tempo livre e uma maior disposição para jogar, será a altura ideal para experimentar novos títulos. Será que algum destes interessa?

Vejam de seguida quais os jogos a chegarem ao Playstation Plus para poderem ser jogados gratuitamente, por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Star Wars: The Skywalker Saga

Tal como aqui vimos, é um tremendo jogo, imprescindível para quem aprecie LEGO e o universo Star Wars. Os jogadores terão a oportunidade de reviver momentos memoráveis e seguirem a ação frenética dos nove filmes da saga de Luke Skywalker e amigos, com o tradicional humor da LEGO.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Já Five Nights at Freddy's: Security Breach, também disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e PlayStation 5, é o mais novo jogo da série de terror para toda a família amada por milhões de jogadores de todo o mundo.. Os jogadores jogarão como Gregory, preso durante a noite no Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Com a ajuda do próprio Freddy Fazbear, Gregory deverá sobreviver às personagens reimaginadas de Five Nights at Freddy's que estão atrás dele – além de novas ameaças horripilantes.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

Em ENDER LILIES: Quietus of the Knights, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4, há muito, muito tempo, no distante País do Fim, a Chuva da Morte começou a cair subitamente, transformando os seres vivos em Corrompidos, mortos-vivos ensandecidos e violentos. O reino, incapaz de lidar com a tragédia sem precedentes, acabou por ser destruído. A chuva não parava, incessante como uma maldição, e é aqui, neste mundo, que Lily despertará nos fundos de uma igreja.