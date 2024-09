Until Dawn prestes a regressar

O thriller Until Dawn, desenvolvido em 2015 pelos Supermassive Games, encontra-se prestes a regressar. Venham saber mais...

O fantástico jogo de suspense e terror, Until Dawn, que foi desenvolvido pelos Supermassive Games, está prestes a ter uma vida renovada com o lançamento em breve duma verão recriada e melhorada para Playstation 5 e PC.

Este "novo" Until Dawn chega no próximo dia 4 de outubro.

Este título que, quando foi lançado em 2015, obteve uma boa aceitação dos jogadores, acabou por, de certa forma, redefinir o género de terror narrativo.

Agora, passada quase uma década, a Ballistic Moon traz a edição definitiva. Convém referir que a Supermassive Games tem grande experiência na criação de jogos densos, pesados e com forte incidência na narrativa.

O estúdio focou-se em atualizar o jogo original numa perspetiva cinematográfica, sem alterar os acontecimentos da história, melhorando o aspeto visual da narrativa com gráficos renovados no Unreal Engine 5.

Embora a narrativa original permaneça intacta, o estúdio incluiu uma série de ajustes no prólogo para explorar o vínculo familiar dos protagonistas, potenciando assim o impacto emocional no jogador.

Uma das principais melhorias visuais de Until Dawn consistiu em revisitar os modelos dos personagens e alinhá-los com os mais recentes avanços em renderização e modelação, explica Dan Lodge, diretor do jogo na Ballistic Moon. Além disso, o estúdio implementou novas perspetivas de câmara, bem como novos colecionáveis.

Until Dawn chega com novos ajustes de acessibilidade e usabilidade, como a nova mecânica "mantém a calma", que ajudará ainda mais jogadores a desfrutar deste clássico de terror.

O videojogo mergulhará o jogador numa história absorvente e aterrorizante, cheia de decisões, enquanto explora uma montanha isolada onde nada é o que parece. Until Dawn poderá ser reservado a partir do dia 21 de agosto para a PS5 e PC (Steam, Epic Store) e será lançado no dia 4 de outubro.