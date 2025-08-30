Gran Turismo 7 já recebeu os novos concept cars da Chevrolet

Gran Turismo 7 já recebeu a mais recente atualização (gratuita) e com ela vieram novas bombas do asfalto, ou seja, os novos concept cars da Chevrolet. Venham conhecê-los.

Gran Turismo 7 já tem 3 anos e continua com muito boas rotações, mantendo tanto a Sony Playstation como a Polyphony Digital um forte compromisso em manter o jogo de boa saúde e com atualizações que o mantenham competitivo e vivo.

E é nesse contexto que surge esta actualização recente que a Sony Interactive Entertainment e a Polyphony Digital disponibilizaram para Gran Turismo 7. Trata-se da atualização 1.62 e que inclui quatro novos carros, entre eles os novos concept cars da marca norte-americana Chevrolet, que se junta agora ao projeto Vision GT com o espetacular Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept.

Estes são os novos modelos disponíveis para expandir as nossas garagens em Gran Turismo 7:

AFEELA 1 '26: o futuro da mobilidade inteligente

Desenvolvido pela Sony Honda Mobility, o AFEELA 1 Signature é muito mais do que um carro: é uma experiência digital sobre rodas. Com um design limpo, sem manípulos ou sensores visíveis, e um interior centrado no entretenimento imersivo, este modelo integra écrans panorâmicos, som espacial e um agente conversacional inteligente. O sistema de propulsão elétrica é otimizado com recurso a tecnologias robóticas para oferecer uma condução mais suave e precisa. Este novo modelo chegará ao mercado em 2026 para redefinir o conceito de transporte.

Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept: puro sangue de pista

Desenhado exclusivamente para competição, o CX.R Vision Gran Turismo leva o ADN da marca ao limite. Mais baixo, mais leve e com uma aerodinâmica ainda mais agressiva do que o CX Concept, este protótipo híbrido combina três motores elétricos com um V8 biturbo de alta rotação e baixa cilindrada, ideal para corridas de resistência. O interior minimalista, com bancos de geometria otimizada e comandos físicos, foi pensado para pilotos equipados com luvas e preparados para fortes forças G. O design preto e amarelo presta homenagem aos Corvette GT das últimas duas décadas e meia. O CX.R é o mais recente modelo a chegar ao projeto Vision GT, que continua a somar concepts exclusivos dos melhores fabricantes, disponíveis apenas na saga Gran Turismo.

Chevrolet Corvette CX Concept '25: potência elétrica em estado puro

Uma versão futurista do icónico desportivo americano chega a Gran Turismo 7, reinventado como hypercar elétrico. O design esculpido e agressivo combina aerodinâmica ativa com um interior funcional e minimalista, pensado para máximo controlo em pista. Sob a carroçaria, quatro motores elétricos integrados geram mais de 2.000 CV e tração total. Tudo no CX Concept foi concebido para oferecer desempenho extremo sem perder a essência Corvette.

Renault Avantime: o coupé que quis ser monovolume

O Renault Avantime desafia convenções com o seu design singular: um monovolume de apenas duas portas, criado como um coupé de luxo para cinco passageiros. O interior espaçoso e o teto panorâmico criam uma experiência próxima à de um descapotável, com visibilidade excecional. Equipado no Japão com um motor V6 de 3.0 litros e 207 CV, oferece uma condução suave e refinada, fiel ao estilo Renault. O Avantime é uma ode à originalidade e uma raridade memorável na história do automóvel.

Além destes novos veículos, a atualização 1.62 de Gran Turismo 7trouxe os seguintes conteúdos adicionais:

GT Café: Nova Ementa Extra nº 47 "Coleção: Pioneiros das Corridas do Japão"

Circuitos Mundiais – Novos eventos: Taça Sunday Europeia 400: Circuit de Sainte-Croix - B Invertido Desafio 4x4 Japoneses 600: Michelin Raceway Road Atlanta Carros de Turismo Mundiais 900: Circuit de Spa-Francorchamps

Scapes: "Baía de Tóquio" será adicionado como destaque



A atualização 1.62 de Gran Turismo 7 já está disponível desde ontem.