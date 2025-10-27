Portugal: CP vai ter 153 novas automotoras elétricas

A CP (Comboios de Portugal) anunciou a maior aquisição de material circulante da sua história: um total de 153 novas automotoras elétricas, num investimento estimado em 746 milhões de euros.

CP vai renovar cerca de 35% da sua frota

O contrato principal, já assinado com o consórcio Alstom/DST, prevê a entrega de 117 automotoras, sendo que 62 destinadas aos serviços urbanos e 55 aos serviços regionais. A empresa dispõe ainda de uma opção para mais 36 unidades, que elevará o total para 153 comboios.

Esta operação permitirá à CP renovar cerca de 35% da sua frota, substituindo material antigo por unidades modernas, mais confortáveis e eficientes. As novas automotoras irão operar nas linhas urbanas de Lisboa e Porto, bem como em várias ligações regionais, reforçando a fiabilidade e a frequência do serviço ferroviário.

As entregas deverão começar no primeiro trimestre de 2029 e prolongar-se por cerca de 40 meses. Paralelamente, está prevista a construção de uma nova oficina de manutenção em Guifões (Matosinhos), destinada a assegurar o suporte técnico das novas unidades.

Com este investimento histórico, a CP dá um passo decisivo na modernização do transporte ferroviário em Portugal, reforçando o compromisso com a mobilidade sustentável e com a melhoria da qualidade de serviço prestada aos passageiros.