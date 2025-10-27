Portugal: CP vai ter 153 novas automotoras elétricas
A CP (Comboios de Portugal) anunciou a maior aquisição de material circulante da sua história: um total de 153 novas automotoras elétricas, num investimento estimado em 746 milhões de euros.
CP vai renovar cerca de 35% da sua frota
O contrato principal, já assinado com o consórcio Alstom/DST, prevê a entrega de 117 automotoras, sendo que 62 destinadas aos serviços urbanos e 55 aos serviços regionais. A empresa dispõe ainda de uma opção para mais 36 unidades, que elevará o total para 153 comboios.
Esta operação permitirá à CP renovar cerca de 35% da sua frota, substituindo material antigo por unidades modernas, mais confortáveis e eficientes. As novas automotoras irão operar nas linhas urbanas de Lisboa e Porto, bem como em várias ligações regionais, reforçando a fiabilidade e a frequência do serviço ferroviário.
As entregas deverão começar no primeiro trimestre de 2029 e prolongar-se por cerca de 40 meses. Paralelamente, está prevista a construção de uma nova oficina de manutenção em Guifões (Matosinhos), destinada a assegurar o suporte técnico das novas unidades.
Com este investimento histórico, a CP dá um passo decisivo na modernização do transporte ferroviário em Portugal, reforçando o compromisso com a mobilidade sustentável e com a melhoria da qualidade de serviço prestada aos passageiros.
Muita corrupção para enriquecer os parasitas do costume. Viva o xuxalismo.
“Technologia”… Alta Velocidade a Ligar por ex. Lisboa – Madrid é que está quieto… Qualquer dia até o Burundi tem alta velocidade e nós continuamos e a projetar… tal como fazemos há 50 anos com o aeroporto!
E vá lá que não compraram material chinês.
Sempre foram elétricas, daí o fio em cima.
Espera espera… nada disso 😀 mas gostei dessa do “fio” 😀 Eu explico assim de forma mais grosseira.
Não, em Portugal nem todas as automotoras da CP eram elétricas. Historicamente, a CP (Comboios de Portugal) utilizou uma mistura de automotoras diesel e elétricas, dependendo da linha e da eletrificação existente:
– Automotoras elétricas (UE ou UTE): circulavam em linhas eletrificadas, principalmente no eixo Norte-Sul (Lisboa–Porto) e nos subúrbios de Lisboa e Porto.
– Automotoras a diesel (como Série 0450, Série 0590 ou Série 0600): usadas em linhas não eletrificadas, especialmente no interior do país e em serviços regionais.
Portanto, a CP sempre teve uma frota mista, adaptada à rede ferroviária parcialmente eletrificada. Hoje, com a eletrificação crescente, a tendência é reduzir o uso de diesel, mas ainda existem linhas servidas por automotoras diesel. 😉