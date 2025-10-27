PplWare Mobile

Portugal: CP vai ter 153 novas automotoras elétricas

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. CuMuna says:
    27 de Outubro de 2025 às 17:33

    Muita corrupção para enriquecer os parasitas do costume. Viva o xuxalismo.

    Responder
  2. TugAzeiteiro says:
    27 de Outubro de 2025 às 17:34

    “Technologia”… Alta Velocidade a Ligar por ex. Lisboa – Madrid é que está quieto… Qualquer dia até o Burundi tem alta velocidade e nós continuamos e a projetar… tal como fazemos há 50 anos com o aeroporto!

    Responder
  3. David Guerreiro says:
    27 de Outubro de 2025 às 17:40

    E vá lá que não compraram material chinês.

    Responder
  4. Óbvio says:
    27 de Outubro de 2025 às 18:01

    Sempre foram elétricas, daí o fio em cima.

    Responder
    • Vítor M. says:
      27 de Outubro de 2025 às 18:36

      Espera espera… nada disso 😀 mas gostei dessa do “fio” 😀 Eu explico assim de forma mais grosseira.

      Não, em Portugal nem todas as automotoras da CP eram elétricas. Historicamente, a CP (Comboios de Portugal) utilizou uma mistura de automotoras diesel e elétricas, dependendo da linha e da eletrificação existente:

      – Automotoras elétricas (UE ou UTE): circulavam em linhas eletrificadas, principalmente no eixo Norte-Sul (Lisboa–Porto) e nos subúrbios de Lisboa e Porto.
      – Automotoras a diesel (como Série 0450, Série 0590 ou Série 0600): usadas em linhas não eletrificadas, especialmente no interior do país e em serviços regionais.

      Portanto, a CP sempre teve uma frota mista, adaptada à rede ferroviária parcialmente eletrificada. Hoje, com a eletrificação crescente, a tendência é reduzir o uso de diesel, mas ainda existem linhas servidas por automotoras diesel. 😉

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google Earth AI: Our state-of-the-art geospatial AI models

Volta de apresentação do circuito de Spa-Francorchamps. Ao volante do Alpine A110 Mick Schumacher

Samsung - Introducing Galaxy XR