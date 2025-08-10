Info água: informação sobre a qualidade da água das praias
A água é um recurso essencial e cada vez mais vulnerável às alterações climáticas. Nesta plataforma, pode acompanhar a qualidade da água das praias, a situação da seca hidrológica e os eventos de inundação.
A água é um recurso vital e insubstituível, essencial para a vida, para os ecossistemas e para o desenvolvimento humano. A sua gestão responsável é crucial, uma vez que é um recurso limitado e sujeito a pressões crescentes devido ao crescimento populacional, às alterações climáticas e à poluição.
O Info Água é uma plataforma digital lançada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que permite acompanhar, de forma gratuita e atualizada, várias temáticas relacionadas com a água em Portugal.
Funcionalidades disponíveis no portal Info Água
- Qualidade das águas balneares — consulte dados sobre a qualidade da água nas praias portuguesas, incluindo alertas e classificações como Bandeira Azul; esta funcionalidade já está disponível desde o início da época balnear de 2025
- Secas hidrológicas e níveis de albufeiras — previsto para disponibilização em breve. Permite acompanhar a situação hídrica e os níveis de armazenamento em reservatórios
- Eventos de inundação — também será integrado em breve, permitindo aceder a informações em tempo real sobre cheias e precipitação intensa com alertas
O portal Info Água é mais do que um canal de dados — é uma ferramenta de segurança, educação e sustentabilidade.
Hello?? Alguma vez foi boa. Já eu er aputo e quando ia à praia ali da Costa andavam sempre a mi.jar e kagar para a água, água badalhoca, sempre tive alergias na pele por ter sido obrigado a ir para essas praias, nem falo as da linha do Estoril que vêm-me os vómitos à boca. E agora é que está mal?? Tenham paciência!!!