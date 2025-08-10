Info água: informação sobre a qualidade da água das praias

A água é um recurso essencial e cada vez mais vulnerável às alterações climáticas. Nesta plataforma, pode acompanhar a qualidade da água das praias, a situação da seca hidrológica e os eventos de inundação.

A água é um recurso vital e insubstituível, essencial para a vida, para os ecossistemas e para o desenvolvimento humano. A sua gestão responsável é crucial, uma vez que é um recurso limitado e sujeito a pressões crescentes devido ao crescimento populacional, às alterações climáticas e à poluição.

O Info Água é uma plataforma digital lançada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que permite acompanhar, de forma gratuita e atualizada, várias temáticas relacionadas com a água em Portugal.

Funcionalidades disponíveis no portal Info Água

Qualidade das águas balneares — consulte dados sobre a qualidade da água nas praias portuguesas, incluindo alertas e classificações como Bandeira Azul; esta funcionalidade já está disponível desde o início da época balnear de 2025

— consulte dados sobre a qualidade da água nas praias portuguesas, incluindo alertas e classificações como Bandeira Azul; esta funcionalidade já está disponível desde o início da época balnear de 2025 Secas hidrológicas e níveis de albufeiras — previsto para disponibilização em breve. Permite acompanhar a situação hídrica e os níveis de armazenamento em reservatórios

— previsto para disponibilização em breve. Permite acompanhar a situação hídrica e os níveis de armazenamento em reservatórios Eventos de inundação — também será integrado em breve, permitindo aceder a informações em tempo real sobre cheias e precipitação intensa com alertas

O portal Info Água é mais do que um canal de dados — é uma ferramenta de segurança, educação e sustentabilidade.

