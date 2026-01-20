Usa Revolut? Este mapa mostra por onde já viajou e quanto gastou

A app da Revolut esconde vários detalhes que passam despercebidos à maioria dos utilizadores. Um deles é particularmente curioso, em especial para quem gosta de viajar e de acompanhar os seus hábitos financeiros.

A aplicação da Revolut é um mundo de dados e métricas, disponibilizando uma série de informação à qual nem todos os utilizadores chegam, por não explorarem o suficiente.

Entre as ferramentas de análise disponíveis, existe um recurso que transforma as viagens realizadas num mapa interativo.

Revolut oferece mapa interativo das nossas viagens

A partir das transações feitas no estrangeiro, a Revolut identifica os países visitados e apresenta essa informação de forma visual, permitindo perceber rapidamente por onde já andámos.

Além da informação sobre por onde já passámos, o mapa surge associado às estatísticas de gastos e mostra não apenas os destinos, mas quanto foi gasto em cada país.

Os valores podem ainda ser analisados por categorias, como restauração, transportes ou alojamento, ajudando a ter uma noção mais clara do tipo de despesas feitas em cada viagem.

Além do controlo financeiro, o mapa funciona como um registo pessoal de viagens, permitindo recordar escapadinhas de fim de semana ou férias mais longas, sem necessidade de qualquer configuração extra.

Apesar de ser automático, baseando-se nas transações realizadas com a Revolut, é possível adicionar destinos e preencher a informação, como data e gastos.

Recurso útil para gestão financeira e estatísticas

Este recurso está integrado nas áreas de análise e relatórios da app e vai sendo atualizado à medida que novas viagens acontecem.

Assim sendo, quanto mais se utiliza a Revolut fora do país de origem, mais completo se torna o mapa, refletindo de forma bastante fiel o histórico internacional de cada utilizador.

Esta compilação pode ser útil para vários fins, nomeadamente:

Controlo de gastos em viagens , pois permite perceber quanto foi gasto em cada país e identificar padrões de consumo, ajudando a planear melhor futuras viagens e a definir orçamentos mais realistas.

, pois permite perceber quanto foi gasto em cada país e identificar padrões de consumo, ajudando a planear melhor futuras viagens e a definir orçamentos mais realistas. Registo automático de viagens , uma vez que funciona como um histórico visual das viagens realizadas, sem necessidade de apontamentos manuais, ideal para quem viaja com frequência.

, uma vez que funciona como um histórico visual das viagens realizadas, sem necessidade de apontamentos manuais, ideal para quem viaja com frequência. Apoio para fins profissionais e fiscais, porque pode ser útil para relatórios de despesas, reembolsos ou justificações associadas a deslocações profissionais em diferentes países.

Como aceder ao mapa interativo da Revolut?

Apesar de ser simples, é possível que ainda não se tenha cruzado com este recurso interativo. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Abrir a app da Revolut; Aceder ao ícone com o gráfico de barras, do lado superior direito; Uma vez dentro da secção Análise, deslizar até encontrar o mapa As suas viagens.

Em imagens:

Como adicionar destinos que a Revolut não registou?

Como referido em cima, apesar de ser automático, o recurso apenas compila as viagens nas quais foram feitas transações com a Revolut. Assim sendo, para completá-la, é possível adicionar destinos e preencher a informação, como data e gastos.

Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Seguir todos os passos até chegar ao mapa interativo; Clicar no ícone +, no canto superior direito; Adicionar o país visitado; Deslizar até ao fundo da lista de países e clicar no país adicionado; Clicar no ícone do lápis, no canto superior direito; Clicar em Editar datas e defini-las; Gerir os gastos por categoria.

Em imagens:

Saiba por onde andou e quanto gastou!

Este mapa de viagens da Revolut é um excelente exemplo de como dados financeiros podem ser usados de forma criativa e útil.

Além de ajudar a controlar gastos, oferece uma perspetiva visual e interessante das viagens feitas, tornando a experiência na aplicação mais rica e personalizada.

Leia também: