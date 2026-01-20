Usa Revolut? Este mapa mostra por onde já viajou e quanto gastou
A app da Revolut esconde vários detalhes que passam despercebidos à maioria dos utilizadores. Um deles é particularmente curioso, em especial para quem gosta de viajar e de acompanhar os seus hábitos financeiros.
A aplicação da Revolut é um mundo de dados e métricas, disponibilizando uma série de informação à qual nem todos os utilizadores chegam, por não explorarem o suficiente.
Entre as ferramentas de análise disponíveis, existe um recurso que transforma as viagens realizadas num mapa interativo.
Revolut oferece mapa interativo das nossas viagens
A partir das transações feitas no estrangeiro, a Revolut identifica os países visitados e apresenta essa informação de forma visual, permitindo perceber rapidamente por onde já andámos.
Além da informação sobre por onde já passámos, o mapa surge associado às estatísticas de gastos e mostra não apenas os destinos, mas quanto foi gasto em cada país.
Os valores podem ainda ser analisados por categorias, como restauração, transportes ou alojamento, ajudando a ter uma noção mais clara do tipo de despesas feitas em cada viagem.
Além do controlo financeiro, o mapa funciona como um registo pessoal de viagens, permitindo recordar escapadinhas de fim de semana ou férias mais longas, sem necessidade de qualquer configuração extra.
Apesar de ser automático, baseando-se nas transações realizadas com a Revolut, é possível adicionar destinos e preencher a informação, como data e gastos.
Recurso útil para gestão financeira e estatísticas
Este recurso está integrado nas áreas de análise e relatórios da app e vai sendo atualizado à medida que novas viagens acontecem.
Assim sendo, quanto mais se utiliza a Revolut fora do país de origem, mais completo se torna o mapa, refletindo de forma bastante fiel o histórico internacional de cada utilizador.
Esta compilação pode ser útil para vários fins, nomeadamente:
- Controlo de gastos em viagens, pois permite perceber quanto foi gasto em cada país e identificar padrões de consumo, ajudando a planear melhor futuras viagens e a definir orçamentos mais realistas.
- Registo automático de viagens, uma vez que funciona como um histórico visual das viagens realizadas, sem necessidade de apontamentos manuais, ideal para quem viaja com frequência.
- Apoio para fins profissionais e fiscais, porque pode ser útil para relatórios de despesas, reembolsos ou justificações associadas a deslocações profissionais em diferentes países.
Como aceder ao mapa interativo da Revolut?
Apesar de ser simples, é possível que ainda não se tenha cruzado com este recurso interativo. Para isso, basta seguir os seguintes passos:
- Abrir a app da Revolut;
- Aceder ao ícone com o gráfico de barras, do lado superior direito;
- Uma vez dentro da secção Análise, deslizar até encontrar o mapa As suas viagens.
Em imagens:
Como adicionar destinos que a Revolut não registou?
Como referido em cima, apesar de ser automático, o recurso apenas compila as viagens nas quais foram feitas transações com a Revolut. Assim sendo, para completá-la, é possível adicionar destinos e preencher a informação, como data e gastos.
Para isso, basta seguir os seguintes passos:
- Seguir todos os passos até chegar ao mapa interativo;
- Clicar no ícone +, no canto superior direito;
- Adicionar o país visitado;
- Deslizar até ao fundo da lista de países e clicar no país adicionado;
- Clicar no ícone do lápis, no canto superior direito;
- Clicar em Editar datas e defini-las;
- Gerir os gastos por categoria.
Em imagens:
Saiba por onde andou e quanto gastou!
Este mapa de viagens da Revolut é um excelente exemplo de como dados financeiros podem ser usados de forma criativa e útil.
Além de ajudar a controlar gastos, oferece uma perspetiva visual e interessante das viagens feitas, tornando a experiência na aplicação mais rica e personalizada.
