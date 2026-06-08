Veículos comerciais ligeiros passam a ter de usar tacógrafo

Os veículos ligeiros de mercadorias que realizem transporte internacional passam a estar sujeitos a novas regras na União Europeia. A partir de julho de 2026, muitos destes veículos terão de estar equipados com tacógrafo inteligente, uma medida que visa reforçar a fiscalização dos tempos de condução e descanso dos motoristas.

A alteração resulta do chamado Pacote da Mobilidade, um conjunto de normas europeias criado para aumentar a segurança rodoviária, melhorar as condições de trabalho dos condutores profissionais e garantir uma concorrência mais justa no setor dos transportes.

Quem é abrangido?

A obrigatoriedade aplica-se aos veículos comerciais ligeiros com peso bruto superior a 2,5 toneladas e até 3,5 toneladas que efetuem transporte internacional de mercadorias por conta de outrem.

Até agora, a instalação de tacógrafos era exigida sobretudo em veículos pesados de mercadorias e passageiros. Com as novas regras, muitos furgões utilizados em operações internacionais passam também a estar abrangidos.

O que é um tacógrafo inteligente?

O tacógrafo é um equipamento eletrónico que regista diversos dados relacionados com a atividade do veículo, incluindo:

Tempos de condução;

Períodos de descanso;

Velocidade;

Distâncias percorridas;

Localização do veículo.

A versão inteligente permite ainda uma fiscalização mais eficiente pelas autoridades, graças à transmissão remota de determinados dados.

A Comissão Europeia pretende combater situações de excesso de horas ao volante, uma das principais causas de fadiga dos condutores profissionais e de acidentes rodoviários.

Além da vertente da segurança, a medida procura evitar práticas de concorrência desleal entre empresas de transporte que operam em diferentes países da União Europeia.

Multas podem ser elevadas

O incumprimento das obrigações relacionadas com o tacógrafo pode resultar em coimas significativas, tanto para os condutores como para as empresas. As autoridades poderão fiscalizar não apenas a existência do equipamento, mas também a correta utilização e conservação dos registos.

Com a entrada em vigor desta medida, milhares de veículos comerciais ligeiros utilizados em transporte internacional terão de adaptar-se às novas exigências europeias, numa mudança que promete aumentar o controlo sobre o setor e reforçar a segurança nas estradas.