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Veículos comerciais ligeiros passam a ter de usar tacógrafo

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. AlexS says:
    8 de Junho de 2026 às 16:53

    Ou seja mais empregos politicos, mais entropia… cada vez mais custos de contexto, cada vez menos produção económica real. Depois não se admirem de crescimento real negativo.

    Responder
  2. Muito mais que isso. says:
    8 de Junho de 2026 às 16:54

    Finalmente _/_

    Responder
  3. Gervásio says:
    8 de Junho de 2026 às 17:09

    Boa medida mas ainda falta uma importante. Implementar matrículas com fundo diferente nas matrículas dos veículos registados em nome de empresa. Isto para ser mais fácil às forças de autoridade (brigada fiscal) uma fiscalização mais eficiente. E também para evitar alguns patrões de andar com carros de empresa na execução da sua vida pessoal. Principalmente não andarem a passear e ir de férias com carros de empresa.

    Responder

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