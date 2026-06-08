Veículos comerciais ligeiros passam a ter de usar tacógrafo
Os veículos ligeiros de mercadorias que realizem transporte internacional passam a estar sujeitos a novas regras na União Europeia. A partir de julho de 2026, muitos destes veículos terão de estar equipados com tacógrafo inteligente, uma medida que visa reforçar a fiscalização dos tempos de condução e descanso dos motoristas.
A alteração resulta do chamado Pacote da Mobilidade, um conjunto de normas europeias criado para aumentar a segurança rodoviária, melhorar as condições de trabalho dos condutores profissionais e garantir uma concorrência mais justa no setor dos transportes.
Quem é abrangido?
A obrigatoriedade aplica-se aos veículos comerciais ligeiros com peso bruto superior a 2,5 toneladas e até 3,5 toneladas que efetuem transporte internacional de mercadorias por conta de outrem.
Até agora, a instalação de tacógrafos era exigida sobretudo em veículos pesados de mercadorias e passageiros. Com as novas regras, muitos furgões utilizados em operações internacionais passam também a estar abrangidos.
O que é um tacógrafo inteligente?
O tacógrafo é um equipamento eletrónico que regista diversos dados relacionados com a atividade do veículo, incluindo:
- Tempos de condução;
- Períodos de descanso;
- Velocidade;
- Distâncias percorridas;
- Localização do veículo.
A versão inteligente permite ainda uma fiscalização mais eficiente pelas autoridades, graças à transmissão remota de determinados dados.
A Comissão Europeia pretende combater situações de excesso de horas ao volante, uma das principais causas de fadiga dos condutores profissionais e de acidentes rodoviários.
Além da vertente da segurança, a medida procura evitar práticas de concorrência desleal entre empresas de transporte que operam em diferentes países da União Europeia.
Multas podem ser elevadas
O incumprimento das obrigações relacionadas com o tacógrafo pode resultar em coimas significativas, tanto para os condutores como para as empresas. As autoridades poderão fiscalizar não apenas a existência do equipamento, mas também a correta utilização e conservação dos registos.
Com a entrada em vigor desta medida, milhares de veículos comerciais ligeiros utilizados em transporte internacional terão de adaptar-se às novas exigências europeias, numa mudança que promete aumentar o controlo sobre o setor e reforçar a segurança nas estradas.
Ou seja mais empregos politicos, mais entropia… cada vez mais custos de contexto, cada vez menos produção económica real. Depois não se admirem de crescimento real negativo.
Essa tua mentalidade acaba por matar pessoas.
Finalmente _/_
Boa medida mas ainda falta uma importante. Implementar matrículas com fundo diferente nas matrículas dos veículos registados em nome de empresa. Isto para ser mais fácil às forças de autoridade (brigada fiscal) uma fiscalização mais eficiente. E também para evitar alguns patrões de andar com carros de empresa na execução da sua vida pessoal. Principalmente não andarem a passear e ir de férias com carros de empresa.
O quê que essa medida contribui para a segurança rodoviária?