Este é o Top das melhores extensões para o Chrome em 2024 segundo a Google

Seguindo uma tradição de longa data, a Google revelou a sua lista das principais extensões do Chrome para 2024, destacando uma seleção diversificada de ferramentas concebidas para aumentar a produtividade, melhorar o entretenimento e até poupar dinheiro durante as compras.

Produtividade

Para os que desejam controlar as suas listas de tarefas e agilizar o seu fluxo de trabalho, a Google recomenda o Todoist. Esta extensão ajuda-o a planear o dia, a priorizar tarefas, a gerir projetos e até a guardar sites para leitura posterior. Com integrações para mais de 60 aplicações populares como o Google Drive, Dropbox e Slack, o Todoist funciona como um hub central para todas as necessidades de produtividade.

Se é um utilizador ávido do Evernote, o Evernote Web Clipper é obrigatório. Esta útil extensão permite-lhe recortar páginas web, artigos, PDFs e muito mais diretamente na sua conta Evernote, facilitando a organização e recuperação de informação mais tarde.

Para os que procuram automatizar tarefas repetitivas, Bardeen: Automate Browser Apps with AI é a escolha. Desenvolvido por um chatbot de IA semelhante ao ChatGPT, o Bardeen permite criar automatizações personalizadas utilizando uma linguagem simples. Desde a recolha de dados da web e criação de conteúdos até automatizações com o botão direito e extração do Google Maps, Bardeen pode agilizar significativamente o seu fluxo de trabalho.

O Momentum adota uma abordagem diferente à produtividade, transformando o Chrome num espaço de trabalho calmo e focado. Com funcionalidades como modos de foco, listas de tarefas e atalhos para os sites favoritos, o Momentum ajuda a manter o caminho certo, ao mesmo tempo que promove uma sensação de tranquilidade.

A Google também destaca o Text Blaze: Templates and Snippets e Immersive Translate, expandindo ainda mais o seu arsenal de produtividade.

Entretenimento

No que diz respeito ao entretenimento, a Google recomenda o Volume Master, um potente amplificador de volume que permite controlar o volume de separadores individuais, amplificando-o até 600 por cento. Quer seja aumentar a música ou melhorar a clareza do diálogo, o Volume Master tem o que precisa.

Para uma experiência de visualização mais envolvente, o Turn Off the Lights escurece a página web em torno dos vídeos, minimizando as distrações e criando um ambiente de teatro. Pode até converter sites que não têm um modo escuro nativo numa experiência visualmente atraente e com pouca luz.

Compras

Para poupar algum dinheiro enquanto faz compras online, a Google sugere o CouponBirds, uma extensão que encontra e aplica cupões automaticamente em mais de 30.000 lojas online.

O Keepa é outra ferramenta para as compras online, especialmente os que frequentam a Amazon. Tal como o CamelCamelCamel, o Keepa acompanha o histórico de preços dos produtos na Amazon, permitindo identificar negócios e tomar decisões de compra informadas. Também fornece alertas de descida de preços, notificações de disponibilidade e uma visão geral das recentes descidas de preços.

Personalização e jogos

Além da produtividade, entretenimento e compras, a Google destaca algumas extensões exclusivas. O Stylish permite personalizar a aparência dos sites favoritos com temas, skins e fundos personalizados. Do Google e YouTube ao Pinterest e Discord, o Stylish permite dar um toque pessoal à experiência online.

Para uma pausa rápida e divertida, a Google recomenda o Ice Dodo, um alegre jogo de corridas em 3D. Navegar por uma pista de corrida, evitar os cones e tente chegar à meta neste jogo cada vez mais desafiante. Com mais de 680 mapas para explorar, o Ice Dodo oferece uma forma de relaxar durante o tempo de inatividade.