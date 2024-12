Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Massive Attack - Teardrop

Massive Attack é uma banda de trip hop inglesa, formada na cidade de Bristol no ano de 1988. Os seus membros são “3D” (Robert Del Naja) e “Daddy G” (Grant Marshall).

Os DJ Daddy G e Andrew Vowles e o artista de graffiti Robert De Naja conheceram-se como membros do coletivo The Wild Bunch. Um dos primeiros sound systems locais do Reino Unido, o The Wild Bunch tornou-se dominante na cena dos clubes de Bristol em meados dos anos 80.

Os Massive Attack começaram como um trio de spin-off em 1988, com a canção "Any Love" lançada independentemente, cantada pelo vocalista e compositor Carlton McCarthy, e depois, com o apoio considerável de Neneh Cherry, assinaram com a Circa Records em 1990 — comprometendo-se a entregar seis álbuns de estúdio e uma compilação “best of”. A Circa tornou-se uma subsidiária da Virgin Records, que foi posteriormente constituída pela EMI. Blue Lines (1991), foi co-produzido por Jonny Dollar e Cameron McVey, que se tornou também o seu primeiro manager. Geoff Barrow, que chegou a formar os Portishead, era estagiário e operador de tape trainee no estúdio da Bristol Coach House quando o álbum foi gravado. McVey (creditado na altura como ‘Booga Bear’) e a sua esposa, Neneh Cherry, prestaram um apoio financeiro crucial e assistência em espécie para as primeiras carreiras de Massive Attack, Portishead e Tricky durante este período, chegando mesmo a pagar salários regulares para eles através da sua Cherry Bear Organization. [8]Massive Attack utilizava vocalistas convidados, intercalados com os estilos de sprechges de Del Naja e Marshall (inicialmente de Tricky), para além do que se tornou uma produção criativa de samples britânica; um som de marca registada que fundiu hip-hop, soul, reggae e outras referências ecléticas, musicais e líricas.

Nos anos noventa, o trio tornou-se conhecido por muitas vezes não conseguir dar-se bem uns com os outros e trabalhar cada vez mais em separado. Andy Vowles (Mushroom), que já se tinha pensado como o diretor musical do trio, deixou ressentidamente os Massive Attack no final de 1999, depois de um ultimato dos outros dois membros para acabar com o grupo imediatamente se não o fizesse. Apesar de ter ficado do lado de Del Naja no disparo efetivo de Vowles e de depois ter participado num webcast em duo no ano seguinte, Grant Marshall (G) também tinha efetivamente saído em 2001, abandonando completamente o estúdio. Marshall regressou a um papel de estúdio em 2005, tendo ingressado no line-up em 2003 e 2004.

Em 2004, a música Teardrop foi escolhida como tema de abertura da série House M.D.

Após 15 anos de carreira surgem os Collected lançados no ano de 2006, que reúne os maiores êxitos, músicas inéditas e raras em dois álbuns. Destaques para as faixas Live with Me e False Flags, que, de acordo com Del Naja, dão uma antevisão do que seria o próximo álbum.

A banda volta a gravar Weather Underground, o futuro álbum de originais.

O jornal britânico The Times disponibilizou para download uma coletânea com remixes e raridades disponíveis somente para quem adquirisse o periódico. O single contou com a colaboração de DJ's de renome e membros de outras bandas.

In Wikipedia

