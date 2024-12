Supercomputador MareNostrum 5 tem participação portuguesa

O supercomputador MareNostrum5, no qual Portugal participa através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) encontra-se instalado em Barcelona. Saiba mais sobre este computador.

MareNostrum5: único supercomputador europeu com duas entradas no top 20 mundial

O MareNostrum5 é um dos supercomputadores mais poderosos da Europa, pertencendo à categoria pré-exascale. Está estruturado em quatro partições, cada uma com características diferentes, o que o tornam uma plataforma particularmente rica em termos de computação avançada, podendo resolver uma gama muito alargada de problemas.

A partição de computação acelerada, mais orientada para a inteligência artificial e simulação numérica, ficou classificada como a terceira mais poderosa na Europa e a oitava no mundo. A partição de computação genérica é a 19ª mais poderosa do mundo, tornando o MareNostrum5 no único supercomputador europeu com duas entradas no top 20 mundial.

Tem também uma partição de computação genérica de nova geração, baseada no processador Nvidia GRACE CPU e será definida futuramente uma quarta partição, de computação acelerada de nova geração.

Este supercomputador nasceu da candidatura de Espanha para alojar e cofinanciar um computador de escala pré-exaflop com o apoio de Portugal. A Turquia também se juntou ao consórcio da candidatura de Espanha. Portugal terá acesso a 5% da capacidade, sendo 45% repartidos entre Espanha e Turquia. Os restantes 50% destinam-se a concursos europeus geridos pelo EuroHPC.