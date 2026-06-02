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Trump Accounts: a iniciativa dos EUA que Portugal devia mesmo copiar?

· Internet 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. jorgeg says:
    2 de Junho de 2026 às 08:58

    correcao, Esptein accounts.

    Responder
  2. Guilherme says:
    2 de Junho de 2026 às 09:28

    O Trumpeta a desviar a atenções do genocídio em Gaza e a ocupação do Líbano, Esptein files e todas as mortes pelo mundo que a América tem criado…

    Responder
  3. Feliz100Ti says:
    2 de Junho de 2026 às 09:42

    Olha estes… Querem aplicar o modelo amerdicanos aqui na nossa bela Europa

    Responder
  4. Morty says:
    2 de Junho de 2026 às 10:34

    “Quando a equação demográfica se inverter de vez, o modelo vai colapsar”
    Aqui não se quer literacia financeira, pois quanto mais ignorante a população mais fácil e manter os seus votos.

    Responder
  5. Jose F says:
    2 de Junho de 2026 às 10:48

    Nada esta seguro nos EUA.

    A França, Paises Baixos, Portugal, a Venezuela já retiram as suas reservas de ouro que estavam nos cofres da Reserva Federal em NY, a Alemanha já resgatou a maior parte da reserva de ouro.

    O ouro e o tungstênio são frequentemente comparados por apresentarem uma densidade quase idêntica.

    Alguém acredita que existe ouro em Fort Knox.?

    Lembram-se da armadilha que fizeram a Dominique Strauss-Kahn? ele queria ver o ouro !

    Responder
  6. Danny says:
    2 de Junho de 2026 às 10:51

    Literacia financeira nas escolas já chega , vamos andar a gastar dinheiro que não temos.

    Responder

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