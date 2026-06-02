Trump Accounts: a iniciativa dos EUA que Portugal devia mesmo copiar?

O Departamento do Tesouro norte-americano lançou uma app oficial da Trump Accounts, o programa que aplica mil dólares no futuro de cada criança americana elegível. Implementada pela administração de Donald Trump, devia Portugal adotar uma estratégia semelhante?

O que são as Trump Accounts?

O objetivo destas contas é dar a cada criança americana um ponto de partida financeiro. As Trump Accounts são contas de investimento criadas ao abrigo da lei One Big Beautiful Bill, assinada em julho de 2025.

Por via desta, o Estado entra com mil dólares de capital inicial para crianças nascidas entre 1 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028, e o dinheiro vai diretamente para a bolsa.

Esta semana, o Departamento do Tesouro americano lançou a aplicação oficial Trump Accounts, disponível na App Store, no Google Play e em TrumpAccounts.gov, tornando o processo de abertura de conta acessível a qualquer pai, mãe ou tutor legal.

A ativação das contas está a ser feita por fases através de e-mail, com os depósitos do governo a começarem no dia 4 de julho, data em que os Estados Unidos celebram o Dia da Independência.

Como funcionam as Trump Accounts?

O modelo é relativamente direto. Os pais inscrevem os filhos através da conta IRS, preenchendo um formulário. Depois disso, a conta é gerida pelos responsáveis até a criança completar 18 anos, altura em que o jovem passa a ter acesso total aos fundos para fins qualificados: educação, compra de casa ou criação de um negócio.

Os fundos são investidos obrigatoriamente em ETFs (em português, fundos de índices cotados) e fundos indexados ao S&P 500 ou índices equivalentes, com uma taxa de gestão máxima de 0,10% ao ano.

Os ganhos crescem sem tributação imediata, uma vez que o imposto só é devido no momento do levantamento.

Além do contributo do governo, os pais, avós, empregadores e organizações de caridade podem depositar até 5000 dólares por ano por criança, com esse limite a ser ajustado à inflação a partir de 2028.

O dinheiro está bloqueado até aos 18 anos, com exceções muito limitadas, como transferência para outra corretora, determinados casos de incapacidade ou falecimento.

Até ao momento, quase seis milhões de crianças já foram inscritas no programa, embora o universo de elegíveis ronde os 73 milhões de menores nos Estados Unidos.

A Alemanha também já agiu sobre o futuro dos mais novos

Na Alemanha, o chanceler Friedrich Merz tem vindo a alertar publicamente para a insustentabilidade do sistema público de pensões e a promover uma abordagem semelhante à norte-americana para os jovens alemães.

Afinal, até 2036, a Alemanha terá 19,5 milhões de reformados para apenas 12,5 milhões de jovens trabalhadores a entrar no mercado de trabalho.

Os encargos com pensões já consomem cerca de 25% do orçamento federal alemão. Sem reformas estruturais, a taxa de contribuição para o sistema de segurança social poderá subir de 18,6% para 22% até 2050.

Conforme informámos anteriormente, a resposta alemã vai passar por um subsídio mensal de 10 euros para planos de poupança privados de crianças entre os 6 e os 18 anos, com o Estado a cofinanciar estes investimentos em ações.

A lógica das iniciativas da Alemanha e dos Estados Unidos é a mesma: começar cedo, aproveitar o juro composto e criar uma geração que não dependa exclusivamente do Estado para sobreviver na velhice.

E Portugal?

Portugal enfrenta exatamente os mesmos desafios demográficos, com o país a registar taxas de natalidade baixas, uma população progressivamente envelhecida e um sistema de pensões baseado no princípio da repartição, por via do qual os ativos de hoje pagam as reformas de hoje.

Quando a equação demográfica se inverter de vez, o modelo vai colapsar, conforme tem vindo a ser avisado por várias vozes do espetro político.

Apesar de existirem instrumentos como os Planos Poupança Reforma (PPR), estes nunca foram alvo de uma aposta política sistemática nem conquistaram a confiança das gerações mais jovens.

Neste cenário, um programa português equivalente, adaptado à realidade portuguesa, como uma "Conta Futuro", com um depósito inicial do Estado, contribuições familiares incentivadas fiscalmente e investimento automático em índices diversificados, seria tecnicamente viável.