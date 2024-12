Portugal: Como identificar um radar de velocidade?

Portugal tem instalados vários radares de velocidade. De acordo com dados recentes, ao todo são 123, sendo que 100 são fixos e monitorizam velocidades instantâneas, enquanto 23 medem a velocidade média dos veículos.

Radar de velocidade pode ser fixo ou para monitorizar velocidade média

Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados. O objetivo é que todos os que circulam nas estradas e nas ruas, conheçam estes locais e cumpram, em todas as situações, com os limites de velocidade, protegendo não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros.

Os condutores são informados de que existe um radar na via em que circulam através dos sinais de trânsito velocidade instantânea (sinal H43) ou velocidade média (sinal H42), constantes do Regulamento de Sinalização do Trânsito.

Radares de Velocidade Instantânea

São equipamentos que fiscalizam a velocidade praticada por cada condutor através da medida da velocidade instantânea do respetivo veículo, ou seja, a velocidade do veículo no instante em que passa no local de controlo de velocidade.

Radares de Velocidade Média

São equipamentos que fiscalizam a velocidade média praticada pelos condutores através da medição do tempo que o veículo demora a percorrer uma determinada distância.

Os radares estão distribuídos pelo país e fazem parte de uma estratégia de segurança rodoviária promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados - ver aqui.