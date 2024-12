Radares de Velocidade estão aqui! Veja por distrito, concelho e estradas

Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados. O objetivo é que quem circula nas estradas e nas ruas, conheça os locais. Há também um portal oficial que tem essa informação. Conheça!

Os condutores são informados de que existe um radar na via em que circulam através dos sinais de trânsito velocidade instantânea (sinal H43) ou velocidade média (sinal H42), constantes do Regulamento de Sinalização do Trânsito. O SINCRO foi criado em 2016 com a instalação progressiva dos atuais 123 Locais de Controlo de Velocidade (LCV), dos quais 100 de Velocidade instantânea (VI) e 23 de Velocidade Média (VM).

O controlo da velocidade é essencial até que o problema da velocidade seja resolvido de uma forma estrutural através da intervenção na infraestrutura e de medidas de engenharia e tecnologia a bordo dos veículos, de acordo com os princípios do Sistema Seguro. Em Portugal existem outros radares, fixos e móveis, operados por outras entidades fiscalizadoras, que não integram o SINCRO.

Lista de Radares de Velocidade

No site radaresavista.pt é possível encontrar, representada no mapa, a localização dos radares de velocidade, sendo possível a pesquisa por estrada, concelho ou distrito. A listagem dos radares pode ser consultada aqui (em PDF) ou então no portal.

A seleção dos locais onde foram instalados os radares obedeceu à análise dos locais de maior concentração de acidentes e à análise das causas dos acidentes, nomeadamente onde a velocidade excessiva se revelou relevante para essa sinistralidade.

