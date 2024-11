Miopia nos mais novos está a aumentar: já afeta 35% das crianças em todo o mundo

A afetar já mais de 35% das crianças em todo o mundo, a miopia está a aumentar entre os mais novos, segundo os dados globais compilados por um estudo recente.

A miopia é um tipo de erro refrativo, ou seja, um problema de visão que impede a pessoa de ver claramente objetos que estão longe. Normalmente, uma pessoa tem miopia, porque o seu globo ocular é mais comprido do que a média. Isto pode acontecer quando os olhos crescem demasiado depressa ou são mais compridos do que o normal.

Um globo ocular mais comprido significa que quando a luz entra no olho, não é focada corretamente na retina (o tecido sensível à luz que reveste a parte de trás do olho). Por conseguinte, a imagem que veem é desfocada.

Segundo Flora Hui, investigadora honorária do Departamento de Optometria e Ciências da Visão da Escola de Ciências da Saúde de Melbourne, da Universidade de Melbourne, o controlo do crescimento do olho é o fator mais importante para conseguir uma visão normal.

A miopia é facilmente corrigida com o uso de óculos ou lentes de contacto. Contudo, se não for controlada, pode progredir rapidamente, aumentando o risco de doenças oculares graves e irreversíveis.

Assim sendo, o diagnóstico e o tratamento da miopia são cruciais para a saúde ocular, principalmente das crianças.

O que causa a miopia?

A miopia desenvolve-se em parte devido à genética. Os pais que têm miopia - e especialmente miopia elevada - têm mais probabilidades de ter filhos que desenvolvem miopia.

Contudo, os fatores ambientais podem, também, desempenhar um papel importante.

Um deles é a quantidade de tempo que passamos a olhar para os ecrãs. Como estes encolheram, temos tendência a mantê-los mais perto e este tipo de focagem prolongada a curta distância tem sido associado ao desenvolvimento da miopia.

Reduzir o tempo de utilização dos ecrãs pode ajudar a reduzir a tensão ocular e a retardar o desenvolvimento da miopia. No entanto, para muitos de nós, incluindo as crianças, isto pode ser difícil, dada a profunda integração dos ecrãs no dia a dia.

Erro refrativo está a aumentar nas crianças

Um estudo analisou a evolução da taxa de miopia nos últimos 30 anos. Este analisou 276 estudos, que incluíram 5,4 milhões de pessoas com idades compreendidas entre os 5 e os 19 anos, de 50 países, em seis continentes.

Com base nestes dados, os investigadores concluíram que uma em cada três crianças já vive com miopia, numa tendência que só irá aumentar. Os investigadores prevêem um aumento particular para os adolescentes, uma vez que se espera que a miopia afete mais de 50% das pessoas com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos até 2050.

Estes resultados são semelhantes aos de um estudo australiano anterior, de 2015, que previa que 36% das crianças na Austrália e na Nova Zelândia teriam miopia em 2020 e mais de metade em 2050.

A nova análise é a mais abrangente do seu género, e oferece uma visão mais próxima da forma como a miopia infantil está a progredir em todo o mundo. Sugere que as taxas de miopia estão a aumentar em todo o mundo, incluindo a miopia grave.

A culpa não é apenas dos ecrãs

Apesar de o tempo que passamos a olhar para os ecrãs seja um problema, especialmente para as crianças, Flora Hui mencionou que as taxas mais elevadas de miopia podem, também, estar relacionadas com o facto de as crianças passarem menos tempo ao ar livre - não estando o aumento relacionado apenas com o ecrãs.

Aliás, estudos demonstraram que aumentar o tempo passado ao ar livre em uma a duas horas por dia pode reduzir o aparecimento da miopia num período de dois a três anos. Contudo, não se sabe ao certo como funciona.

É possível que a maior intensidade da luz solar, em comparação com a luz interior, promova a libertação de dopamina. Esta molécula crucial pode abrandar o crescimento dos olhos e ajudar a prevenir o desenvolvimento da miopia.

Escreveu a investigadora, no Science Alert, sublinhando que "a investigação atual sugere que, quando se tem miopia, o tempo passado ao ar livre pode ter apenas um pequeno efeito na forma como esta se agrava".

Que soluções existem?

É importante diagnosticar e tratar a miopia precocemente, em especial miopia grave, de modo a impedir a sua progressão e a reduzir o risco de danos permanentes.

Além dos óculos, os optometristas dispõem de uma série de ferramentas para retardar o crescimento do olho e, com ele, a progressão da miopia.

Os pais, por sua vez, podem, em primeiro lugar, estar atentos a sinais que indiquem que o filho pode necessitar de ser examinado: apertar os olhos para ver ao longe, ou aproximar objetos como um ecrã ou um livro para ver.

Depois, podem incentivar testes regulares aos olhos com o optometrista, por forma a compreender a saúde ocular e a visão das crianças.

