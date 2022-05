Gucci juntou-se à Oura para desenvolver um anel inteligente… por 950 dólares

A tecnologia já anda por todo o lado e nem sequer há forma de o negar. Da próxima vez que vir alguém com um anel da Gucci, atente, porque pode ser o novo modelo desenvolvido em colaboração com a Oura e a pessoa que o estiver a usar estará carregar 950 dólares num dedo.

Este preço é consideravelmente superior àqueles praticados pela Oura noutros modelos.

A Oura, uma empresa especializada em tecnologia para a saúde, juntou-se à Gucci para criar uma versão especial de um vestível já conhecido. À tecnologia do Oura Ring, a marca de moda de luxo italiana acrescentou o seu toque de excentricidade.

Para aqueles que estiverem dispostos a fazer o investimento, o vestível da Oura possui agora um novo visual.

O anel da Oura desenvolvido em conjunto com a marca de luxo italiana baseia-se no modelo de terceira geração, lançado em novembro de 2021. Agora, possui novos sensores, mais funcionalidades de aplicação e a possibilidade de assinar uma subscrição.

Enquanto vestível, e além do toque Gucci, o Oura Ring monitoriza o ritmo cardíaco, ritmo respiratório e a temperatura corporal. Mais do que isso, uma vez no dedo do utilizador, o anel rastreia o sono, atividade física, bem como outros elementos de saúde.

A Gucci envolveu o anel em titânio revestido a PVD, e adornou-o com o o logótipo da marca delineado com ouro de 18 quilates. Este é, ainda assim, o anel mais leve da Oura.

As versões convencionais dos anéis da Oura custam entre 299 e 399 dólares. Contudo, o carimbo da Gucci permite um aumento significativo deste valor, pelo que os interessados terão de garantir 950 dólares.

Este modelo que juntou a Oura e a Gucci chegou às lojas da Gucci no dia 25 de maio.

Leia também: