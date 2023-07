O calor chegou em força! Saiba como proteger o seu carro…

As temperaturas são elevadas e como se costuma dizer, até à sombra faz calor. Além dos nos protegermos, bebendo bastante água e tendo protetor, devemos também "proteger" os nossos carros. Aqui ficam algumas dicas para proteger o seu carro do sol.

Carro ao sol: são vários os problemas que disso podem resultar

É verdade que nem sempre é fácil arranjarmos um lugar à sombra para estacionar o nosso veículo. Estando um carro ao sol, são vários os problemas que disso podem resultar, seja no presente ou no futuro. De acordo com o Jornal de Negócios, com o calor é fundamental que se verifiquem as correias e se verifique se tem a quantidade certa de anticongelante.

É também fundamental que se verifique o nível da água e do óleo do automóvel. Com o calor que se tem sentido nos últimos dias, é normal que tenha a necessidade de ligar o ar condicionado durante algum tempo, o que pode levar a danos na bateria, refere o jornal. Não se esqueça também de ver a pressão dos pneus e o estado dos mesmos, pois com o alcatrão mais quente a probabilidade de rebentarem é maior.

O volante a perder a cor é outros dos problemas que podem ser originados pelo calor. Proteja os bancos com capas, lave o carro com alguma regularidade de forma a proteger a pintura e encere o exterior do automóvel proporcionado com isso uma camada de proteção entre a pintura e os raios ultravioleta.