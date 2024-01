Energia eólica atingiu um novo máximo em Portugal…

Portugal tem vindo a bater recordes no que diz respeito a Energia Renovável. De acordo com dados recentes da REN - Redes Energéticas Nacionais, as energias renováveis, mais concretamente a energia eólica, voltou a alcançar um marco histórico na terça-feira às 17h30. Conheça os dados.

Energia Eólica - pico de 4.917 megawatts (MW)

A produção de energia eólica em Portugal atingiu um novo máximo histórico, com um pico de 4.917 megawatts (MW), segundo a REN. Neste dia, a produção renovável atingiu 88% do consumo.

Segundo as informações, na passada terça-feira o consumo de energia elétrica totalizou 167 gigawatt (GWh), com uma ponta de 8.553 MW às 19:30, e a produção renovável abasteceu 88% do consumo nacional e do saldo exportador, destacando-se a eólica com 42%. A marca anterior aconteceu a 17 de outubro de 2023, às 02:30, com uma produção de 4.843 MW.

Energia renovável refere-se a fontes de energia que são naturalmente reabastecidas na natureza e, portanto, são consideradas sustentáveis a longo prazo.

Quando se fala em energia renovável, as principais formas são: