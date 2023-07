Maior Turbina Eólica de 16 MW passou a estar ligada à rede chinesa

A instalação da maior turbina eólica do mundo foi concluída na costa leste da China. Esta turbina, com uma capacidade de 16 megawatts, terá a capacidade de abastecer 36 mil habitações todos os anos, evitando a emissão de 54 mil toneladas de carbono.

A China está a implementar uma combinação de tecnologias como resposta às suas necessidades ao nível da energia. A China lidera o mundo na construção de novos reatores nucleares, mas também desenvolveu as suas instalações de geração de energia solar e hidrelétrica para serem as maiores em escala.

De acordo com as revelações, o cubo desta turbina fica a uma altura de quase 500 pés (152 m). A vista do HUB corresponde à vista do topo de um prédio de 52 andares. As pás da turbina têm um diâmetro de 827 pés (252 m) e varrem uma área de mais de 500.000 pés quadrados (50.000 m²), o tamanho de sete campos de futebol de nível internacional juntos.

A turbina foi instalada numa área de ventos de nível 7. Na prática, são consideradas condições de "quase vendaval", oferecendo velocidades de 32 milhas (51 km) por hora na maioria dos dias do ano. Quando operada por um ano, a turbina pode gerar 66 GWh de eletricidade livre de carbono, abastecendo 36.000 residências. Além disso, pode evitar o uso de 20.000 toneladas de carvão e a liberação de 54.000 toneladas de carbono.

A indústria eólica na China também está a enfrentar um novo e maior desafio e já embarcou na construção de uma turbina eólica de 18 MW. Pode não demorar a ser uma realidade, conseguindo fornecer energia para 40.000 residências todos os anos.