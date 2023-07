E Porque Hoje é Sexta

Um engravatado entra na lojinha do Abdul, no Martim Moniz em Lisboa, e olha com desprezo para o balcão escuro, as roupas penduradas em ganchos e o chão de tacos de madeira. Ao deparar-se com esta situação, o Abdul irrita-se com o desprezo do tipo, e resmunga:

- Está a olhar para a loja do Abdul com cara de parvo porquê? Com esta lojinha, Abdul tem apartamento em Cascais, tem apartamento em Algarve, tem casa no Chiado, tem quinta no campo, tem filho a estudar medicina nos Estados Unidos, tem filha estudando moda em Paris, tudo só com lojinha!

O tipo vira-se e diz:

- O senhor sabe quem eu sou? Eu sou o fiscal das Finanças!

- Muito prazer! Eu Abdul, maior mentiroso do Martim Moniz...