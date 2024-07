O Spotify quer revolucionar e está a testar alertas de emergência na Suécia

O mais recente teste do Spotify faz com que a aplicação de streaming se aventure num novo território com um teste de um sistema de alertas de emergência no seu mercado doméstico, a Suécia. Esta será mais uma área onde o serviço de streaming se quer aventurar, para se tornar uma app essencial.

Spotify está a testar alertas de emergência

Segundo as referências de código encontradas na aplicação Spotify, a empresa considera um sistema que ajudaria a distribuir anúncios públicos. Estes vão ser relacionados com coisas como “acidentes, eventos graves ou interrupções de serviços importantes”.

A empresa confirmou que testa um sistema deste tipo, mas não explicou porque estaria interessada em fornecer este tipo de serviço. Não existe nenhuma lei sueca que exija que a aplicação o faça e o Spotify diz que, por enquanto, está apenas a explorar. Quer saber se a aplicação poderia ou não, suportar algo como um sistema de alertas de emergência.

Um representante do Spotify confirmou que, para já, estava apenas a ser testado na Suécia. As referências de código na aplicação Spotify mencionam a funcionalidade nas seguintes frases:

“Alertas de emergência na Suécia”

“Receber alertas públicos de emergência”

“O anúncio público importante, IPA, é o sistema utilizado para alertar o público na Suécia em caso de acidentes, eventos graves ou interrupções de serviços importantes”

“Visite o site da Agência Sueca de Contingências Civis para mais informações”

Vai conquistar a posição de app essencial na Suécia

Esta nova funcionalidade de alertas de emergência poderia forçar os utilizadores do Spotify a ativar as notificações das suas aplicações. Muitas vezes, os utilizadores desativam os alertas de aplicações não essenciais, como as das redes sociais ou de entretenimento. Isso torna mais difícil para a aplicação chamar a atenção dos utilizadores e mostrar novas funcionalidades.

De uma forma mais abrangente, o suporte de alertas de emergência também poderá solidificar a posição do Spotify como uma aplicação essencial para se ter. Entra também no território do Meta, que oferece há quase uma década formas de os utilizadores obterem atualizações durante grandes desastres com a sua funcionalidade Safety Check.

A Google aproveitou ainda a popularidade da sua aplicação para alertar os utilizadores sobre desastres, como acontece com os alertas de sismos no Android. Nos EUA, os legisladores já ponderaram a ideia de exigir que as aplicações de vídeo e streaming suportem alertas de emergência.