Apple é cada vez mais popular entre os hackers! Vulnerabilidades no iOS estão a aumentar

A Apple sempre foi um dos ecossistemas mais seguros, um elemento também favorecido pela ampla adoção do Android por praticamente todos os fabricantes de smartphones. Mas nos últimos dois anos tudo parece ter mudado, com as vulnerabilidades que os hackers criaram para comprometer os dispositivos da Apple, como o iPhone ou o iPad.

A Apple é popular entre os hackers

Um destes kits de exploração de vulnerabilidades zero-day mais recentes foi o Coruna, investigado pela equipa de segurança da Google e outras empresas de cibersegurança. Esta vulnerabilidade afeta sobretudo os iPhones da Apple com o iOS 13.0 , lançado em setembro de 2019. Por isso, os especialistas recomendam a atualização imediata para evitar tornarem-se vítimas silenciosas de cibercriminosos.

O que torna esta vulnerabilidade a mais perigosa no ecossistema da Apple é o facto de esta manter uma coleção completa deste tipo de ataques, conseguindo contornar várias técnicas de mitigação. Embora não seja o único kit de exploração que surgiu no ecossistema da Apple, parece ser um alvo cada vez mais lucrativo para os cibercriminosos.

Como a equipa de segurança da Google já demonstrou, a vulnerabilidade Coruna foi observada no ano passado, com origem no grupo UNC6353 , alegadamente associado à Rússia e a vários ataques contra a Ucrânia. Posteriormente, o grupo UNC6691, conseguiu lançar uma campanha massiva explorando esta vulnerabilidade, embora não se saiba exatamente como atingiu tantos dispositivos.

Vulnerabilidades no iOS estão a aumentam

A hipótese mais plausível é que estes tipos de ataques se concentrem no mercado de segunda mão, precisamente onde aparece a maioria das vulnerabilidades zero-day, aquelas que nunca foram identificadas antes pelas equipas de segurança. Para além destes desenvolvimentos de ataques que começaram na Ucrânia como um campo de testes para derrubar diferentes sites oficiais, os problemas da Apple continuam a aumentar.

Assim, nos últimos meses, surgiu também o DarkSword, uma vulnerabilidade crítica que pode afetar o editor de links dinâmicos da Apple, contornando a chamada proteção PAC, presente nos chips da própria empresa. No total, a empresa de Cupertino teve de lidar com 9 vulnerabilidades de dia zero em 2025 , que foram exploradas por cibercriminosos para infetar dispositivos iOS, sem que a Apple fornecesse números exatos.

Como confirmou a própria equipa de inteligência da Google, este crescimento deve-se a um extenso mercado de segunda mão, no qual vários participantes conseguem adquirir técnicas já exploradas e reutilizá-las. Até à data, a Apple corrigiu todas estas vulnerabilidades, embora sejam uma clara evidência de que o seu ecossistema é o alvo perfeito para inúmeros grupos de criminosos devido à sua crescente popularidade.