O que se passa na Xbox? Colapso pode ditar o fim da marca de videojogos da Microsoft

A Xbox, divisão de videojogos da Microsoft, enfrenta um dos momentos mais conturbados da sua história recente, com rumores de reestruturações e encerramento de estúdios a abalar a confiança dos fãs.

O fantasma dos encerramentos e as saídas de estúdios históricos

Recentemente, surgiram relatórios preocupantes que apontam para o fecho de vários estúdios sob a alçada da Microsoft. Sob a liderança de Asha Sharma, a nova diretora executiva que assumiu o cargo após a saída de Phil Spencer e Sarah Bond, a marca está a redefinir as suas prioridades.

Um dos nomes mais falados para cessar atividade é a Ninja Theory, conhecida pela aclamada saga Hellblade. O mais irónico é que o desenvolvimento de um novo título da franquia tinha acabado de ser partilhado publicamente.

Estúdios como a Compulsion Games e a Double Fine estarão também em negociações e a tentar recuperar a sua independência financeira para evitar o encerramento total.

Caso consigam negociar a sua libertação, estas equipas poderão voltar a operar de forma autónoma, embora isso possa implicar uma redução de pessoal.

Perda de identidade da Xbox

A reestruturação interna não se fica pela independência de estúdios terceiros. Espera-se que a empresa avance com despedimentos em grande escala já no início de julho, coincidindo com o encerramento do ano fiscal da empresa-mãe.

A justificação para estas medidas tem que ver com uma quebra acentuada nas margens de lucro, que terão descido para valores muito abaixo das exigências anteriores da administração da Microsoft.

No passado, a estratégia multiplataforma e o aumento de preços no serviço Game Pass geraram um descontentamento generalizado na comunidade de gamers. Embora a liderança atual tente reverter algumas destas decisões e prometa o regresso de títulos exclusivos, muitos questionam se estas ações serão suficientes para estancar a crise financeira.

Poderá surgir uma separação total

No campo do hardware, o desenvolvimento de uma nova consola conhecida como Project Helix depara-se com a escassez e o encarecimento de componentes essenciais, como memórias RAM e armazenamento.

As projeções apontam para um aumento incomportável dos custos de produção até 2027, o que coloca em causa a viabilidade de lançar um dispositivo competitivo e acessível.

Perante este cenário adverso, circulam informações de que a Microsoft pondera seriamente a hipótese de separar a Xbox do seu ecossistema principal, transformando-a numa empresa independente ou criando uma parceria com terceiros para facilitar uma futura venda.

Leia também: