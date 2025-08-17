Gmail muda com novidade do Gemini. Uma integração única com o Google Calendar

Quem usa as ferramentas da Google dificilmente precisa de soluções externas. Isso ganha agora novamente força, com a Google a trazer uma funcionalidade fantástica para a versão Android do Gmail. Esta utiliza o Gemini para transformar qualquer e-mail num evento.

O Gemini Live já permite interagir com algumas aplicações da Google, elevando a experiência do utilizador a níveis inimagináveis há apenas alguns anos. Agora, traz uma das novas funcionalidades que temos aproveitado desde o Gmail para a versão web: o botão “Adicionar ao Calendário”.

A Google explica esta nova funcionalidade na atualização mais recente citada no WorkSpace Update. O que o Gemini faz é ler os seus e-mails no seu telemóvel e extrair do calendário qualquer coisa que pareça um evento. Ao identificar um evento no calendário, irá adicionar o botão “Adicionar ao Calendário” diretamente à mensagem. Ao clicar nele, irá aparecer um pequeno painel no Gmail a confirmar que o evento foi guardado no Google Calendar.

Não só cria um evento, como também preenche alguns dados , para que não tenhamos de estar a alternar entre aplicações ou simplesmente inserir esses detalhes. Outra vantagem é que pode extrair vários eventos de calendário de um único e-mail, pelo que, para os utilizadores que estão habituados a receber e enviar muitos e-mails por dia, esta funcionalidade torna-se uma opção ideal para poupar trabalho.

Esta é uma nova funcionalidade que se junta às muitas outras que o Gemini já oferece com o Google Calendar quando pedimos para criar, editar ou eliminar um evento. É um exemplo claro da ajuda que a IA generativa pode oferecer em determinadas aplicações. Especialmente na automatização de certas funções onde a IA é responsável por verificar informações e fornecer-nos botões ou funções para poupar tempo.

A única coisa que esta nova aplicação do Gmail para dispositivos móveis tem são algumas limitações. Uma delas é que atualmente está apenas disponível em inglês, e o botão não aparecerá nos e-mails que o Gmail já gere, como os relacionados com reservas em restaurantes ou confirmações de voos.

Inclui os detalhes do evento extraídos do e-mail, mas se quisermos convidar outras pessoas, teremos de o fazer manualmente utilizando o botão localizado com os detalhes do evento, uma vez que este processo não é automatizado de momento. O outro pormenor tem a ver com a disponibilidade desta funcionalidade, que por enquanto continua limitada às subscrições do plano Workspace, além do Google AI Pro e Ultra.