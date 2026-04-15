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União Europeia muda regras e a partir de 2027 poderá reparar a bateria do seu telemóvel

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Autor: Pedro Simões

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  1. Joao Ptt says:
    15 de Abril de 2026 às 15:29

    Fantástico.
    Provavelmente não vão deixar reparar a bateria, mas sim: substituir a bateria. Reparar a bateria não é definitivamente algo ao alcance de qualquer pessoa, mas substituir deve estar ao alcance de todos.

    A próxima medida é garantir que todos os equipamentos têm um tempo mínimo de actualizações de segurança e funcionalidade desde o momento que deixam de ser fabricados, por exemplo: 10 a 20 anos.

    Sim, muitos trocam de smartphone todos os anos, ou a cada 2 ou 3 anos, mas nem toda a gente é “rica”, e muitas vezes desde que possam trocar a bateria e o sistema operativo e aplicações estejam utilizáveis o equipamento pode perfeitamente servir por 10 a 20 anos, em especial para coisas como mensageiros e chamadas de voz/ vídeo, que não necessitam de grande coisa para funcionarem, se forem optimizadas correctamente (mesmo que eventualmente implique adoptar ferramentas que não estão na “moda”, mas que são optimizadas para utilizar poucos recursos e só fazer aquilo que se espera delas).

    Responder
  2. Max says:
    15 de Abril de 2026 às 15:50

    A UE “Vai exigir que os fabricantes produzam telemóveis mais duráveis” – ​​”e reparáveis pelos utilizadores”, aqui incluindo a bateria e o ecrã.
    Mas … se tiverem impermeabilidade iP67 ou superior e mantiverem 80% da capacidade de carga ao fim de 800 a 1000 ciclos de carga, pode não ser assim, porque diz a UE que as baterias podem vir coladas.
    A Apple colocou, fora da regra geral, o iPhone 15 (com iP68 e 80% de capacidade de carga e ao fim de 1000 ciclos) e seguintes. E também a Samsung, em modelos recentes.
    Mas a legislação da UE move-se num equilíbrio instável – entre o utilizador e o reparador profissional (incluindo os não oficiais). Das poucas vezes que tive que reparar iPhones fora da garantia foi sempre em reparadores não oficiais. Estou em crer que em vez de “o utilizador” se meter nisso é preferível e sai-lhe mais barato recorrer a reparadores profissionais, de confiança.

    Responder
  3. Grande xuxxa says:
    15 de Abril de 2026 às 15:55

    União Europeia muda regras e a partir de 2027 poderá reparar na imbecilidade dos políticos. Mas, atenção: repare bem!

    Responder

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