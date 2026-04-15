União Europeia muda regras e a partir de 2027 poderá reparar a bateria do seu telemóvel

Numa iniciativa que procura transformar por completo o mercado tecnológico, a União Europeia alterou regulamentos. Com isso, reforçou as suas políticas de sustentabilidade para fazer face a um dos maiores problemas da economia atual: o enorme volume de lixo eletrónico. O resultado mais interessante é que quer os smartphones reparados pelos utilizadores.

União Europeia muda regras a partir de 2027

Para isso, e com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e a dependência de materiais escassos, Bruxelas virou as suas atenções para os smartphones com um tempo de vida curto. Estes deverão agora ser gradualmente eliminados. A nova regulamentação da União Europeia procura acabar com a constante substituição de aparelhos, que gera milhões de toneladas de lixo eletrónico anualmente.

Vai exigir que os fabricantes produzam telemóveis mais duráveis ​​e reparáveis ​​pelos utilizadores. A mudança maior que se verá nos próximos anos afeta diretamente o coração dos smartphones. As regulamentações europeias estipulam que, a partir de 2027, os telefones vendidos deverão ter baterias com uma vida útil muito mais longa. Estas tÊm de ser concebidas para suportar um maior número de ciclos sem perder capacidade.

No entanto, a verdadeira revolução reside na exigência de que estas baterias sejam facilmente substituíveis pelo utilizador. Obrigará os fabricantes a abandonar os projetos excessivamente complexos que atualmente impedem qualquer reparação doméstica. O objetivo é garantir que ninguém tem de descartar um telemóvel perfeitamente funcional só porque a sua bateria perdeu eficiência ou porque o custo de o levar a uma assistência técnica é proibitivo.

Poderá reparar bateria do seu telemóvel

Com esta medida, o direito à reparação deixa de ser uma recomendação e passa a ser uma exigência técnica. Irá alterar o design industrial dos futuros lançamentos. Além do hardware em si, a regulamentação da União Europeia também se concentra na longevidade do dispositivo através do suporte pós-venda.

Desta forma, as marcas não só terão de fornecer acesso a peças de substituição originais durante um período prolongado. Também serão obrigadas a oferecer atualizações de software durante um ciclo mínimo garantido. Esta é, em última análise, a resposta direta de Bruxelas à obsolescência programada, garantindo que um dispositivo não se torna obsoleto devido à falta de compatibilidade com as aplicações modernas.

Embora a estrutura jurídica já esteja em vigor, a indústria terá alguma margem de manobra para se adaptar a estes requisitos. Os fabricantes têm os próximos meses para reconfigurar as suas cadeias de produção e logística antes que as regulamentações entrem em vigor na íntegra em 2027.