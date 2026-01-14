Creator Studio: a nova suite da Apple que desafia diretamente a Adobe

A Apple está agitar o mundo da criação digital, com o lançamento do Creator Studio, um software que reúne várias das suas aplicações profissionais numa única subscrição. A nova suite promete facilitar a vida a criadores de vídeo, música e imagem, ao mesmo tempo que reforça o ecossistema da marca com ferramentas avançadas e novas funcionalidades inteligentes.

Numa tentativa clara de atrair criadores de todos os níveis e afirmar-se como uma alternativa cada vez mais sólida às plataformas criativas dominantes, como a Adobe, a Apple anunciou recentemente o Creator Studio, um novo serviço de software focado em criadores de conteúdo e profissionais criativos.

Trata-se de uma assinatura que agrupa várias aplicações avançadas de criação e, também, adiciona funcionalidades inteligentes e conteúdos premium às ferramentas de produtividade da empresa de Cupertino.

Se para muitos o software da Apple é já ideal para edição de imagem, vídeo e áudio, esta coletânea poderá elevar a presença da empresa a outro nível.

Preço reduzido para rivalizar com a oferta já estabelecida

Conforme partilhado pela própria Apple, num comunicado oficial, uma assinatura mensal ou anual dá acesso a um conjunto de aplicações criativas poderosas que normalmente são disponibilizadas separadamente ou através de compra única.

O serviço será lançado na App Store, no dia 28 de janeiro de 2026, com um teste gratuito de um mês para novos assinantes. À semelhança de outras suites, há preços reduzidos para estudantes e educadores.

O Apple Creator Studio chegará ao mercado com um custo de 12,99 dólares por mês ou 129 dólares por ano. Ainda que o preço em euros não tenha sido oficializado, estes valores seriam o equivalente a pouco mais de 11 euros e de 110 euros, respetivamente.

Para o setor da educação, incluindo estudantes universitários e professores, a Apple propõe um valor reduzido de 2,99 dólares por mês ou 29,99 dólares anuais (o equivalente a pouco mais de 2,50 euros e de 25 euros, respetivamente).

Ao contrário do modelo de alguns concorrentes a quem a Apple procura fazer frente, a empresa mantém a opção de compra única para os utilizadores que não querem subscrever a suite com todas as aplicações.

Aplicações potencializadas com IA

Através do Creator Studio, a Apple disponibiliza uma série de aplicações para Mac e, quando aplicável, para iPad, nomeadamente:

Final Cut Pro para edição de vídeo;

Logic Pro para criação musical;

Pixelmator Pro para edição de imagens e design;

Motion para gráficos em movimento;

Compressor para ajustes de codificação de vídeo;

MainStage para atuações ao vivo e processamento de áudio.

Além das aplicações profissionais, o Creator Studio desbloqueia novos recursos baseados em Inteligência Artificial (IA), bem como conteúdos de alta qualidade para as apps de produtividade da Apple como Keynote, Pages, Numbers e Freeform.

Esta adição pode incluir geração de slides a partir de texto, modelos premium, biblioteca de imagens e outros recursos que ampliam o potencial das ferramentas.

Apple aproxima-se dos criativos

Este lançamento representa um movimento arrojado para o modelo de assinatura de software criativo, tornando mais acessíveis ferramentas anteriormente associadas a compras únicas ou mais caras.

Esta suite da Apple é considerada concorrente direta da Adobe Creative Cloud, oferecendo um pacote de ferramentas profissionais por um preço mensal mais baixo.

Após o lançamento, importará perceber se os criativos vão aderir e se a oferta irá ao encontro das suas necessidades reais.