Portugal: forças policiais vão poder usar bodycams nas fardas em 2026
A informação foi avançada pela ministra da Administração Interna, na quinta-feira, e dá conta de que as forças policiais vão poder usar bodycams nas fardas, em 2026.
Esta quinta-feira, a ministra da Administração Interna anunciou que, em 2026, as forças policiais vão poder usar câmaras nas fardas, as conhecidas bodycams.
O processo iniciado antes do XXIV Governo foi interrompido por vicissitudes judiciais que estão ultrapassadas e, nós, por isso, contamos, em 2026, ter pronto o processo para que as forças policiais possam ser devidamente apetrechadas no quadro rigoroso definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Disse a ministra, anunciando que foram autorizadas, também, mais de 1480 câmaras de videovigilância, cuja "operacionalização prática cabe [depois] às Câmaras Municipais".
Administração Interna estabeleceu acordo com a NOS
Relativamente às bodycams, o Tribunal de Contas deu visto favorável ao contrato do Ministério da Administração Interna com a empresa NOS, para adquirir a plataforma que vai gerir os dispositivos.
O concurso público para a aquisição desta plataforma iniciou ainda durante o Governo de António Costa. No entanto, o processo foi interrompido duas vezes.
Só em janeiro deste ano é que o Tribunal Supremo Tribunal Administrativo permitiu retomar o processo.
Imagem: Público
Nenhum problema, desde que o Povo possa possa igualmente usar câmaras para registrar operações policiais.
Se o policia está a gravar está a gravar, ou achas que as câmaras são parciais e só gravam o que lhes apetece?
Os agentes não têm acesso as gravações, não podem editar os vídeos.
Para o caso do Odair Moniz tinha dado muito jeito, tirava muitas duvidas, se realmente o Srº tinha ou não a faca e se alguma vez sacou da mesma, vai ser vir para os dois lados para a defesa do agente ou provar a má conduta do agente, por conhecimento de causa ficavas admirado com a forma que a maioria das pessoas se dirige a um agente.
Claro que há bons e maus polícias, o problema dos polícias é que para se ser polícia tens de ser capaz de pensares primeiro nos outros e só depois em ti, é uma daquelas profissões que não podes ser polícia só porque não havia mais nada, vais ser um mau polícia.
Continuo a não compreender essa fixação e dúvida para com a idoneidade das operações policiais, você não está nos EUA: é essa mentalidade de grunho que faz com que os incumpridores saiam impunes e cada vez mais a polícia não queira fazer o seu trabalho. Dão cartas de desconto aos coitadinhos violentos, ladrões e afins e teimam em querer culpabilizar a polícia.
Se calhar se andassem em cima das manobras perigosas, material descarregado ilegalmente, etc etc até o Grunho iria ver até que ponto as entidades são condescendentes… Se for à Alemanha por exemplo, vai-se arrepender de querer a polícia tão ativa hahaha. Mas aí apanha o ladrão, apanha o que descarrega ilegalmente sem VPN (e alguns até com VPN hahaha) e por aí em diante.
Você seria muito mais esperto se cooperasse com as forças policiais no sentido de filmar transgressões e até de fazer um abaixo-assinado para que QUALQUER crime com prejuízo acima de 50€ fosse considerado para à terceira ir para a cadeia, em vez de passar a mãozinha na cabecinha de quem prevarica 100x abaixo de 500€ e nunca lhe acontece nada… mais, até recebe subsídios porque são “coitadinhos”!
Melhor, tipos espertos em Portugal, Espanha e afins:
– fazem crimes e, como tal, dinheiro sem rastro
– cometem crimes abaixo do valor limiar para assim ser considerado leve e não acontece nada (nem que o façam 100x)
– conseguem que sejam considerados pessoas com família frágil e conseguem: habitação social + subsídios + rendimento mínimo + escolas / material grátis
– sujam tudo porque “a câmara / junta pagam para alguém limpar” e porque “faço o que quero, se alguém reclama, leva!”
– muitos e algumas etnias (protegidas…) andam com carros totalmente ilegais mas, como são violentos e protegidos, a polícia faz de conta que eles não existem.
Moral das história: paga quem trabalha, é roubado (impostos e carteira/casa/telemóvel) quem trabalha e, quem prevarica, sai ileso. Mas sim, parece-me que é a polícia que precisa de ser filmada……. é cada grunho…
Que forças policiais?! Este país está a reduzir todo o sistema público e os poucos efetivos, não estão efetivos porque estão de baixa prolongada.
Basta verem a criminalidade a aumentar, o horror de manobras perigosas na rua e polícia… só a ver as fotos dos radares ou nas rotundas a controlar seguros / inspeções. Em várias cidades grandes é ver nas ruas malta a oferecer pancada, a exigir moedas ou em assaltos e polícia… “ahh temos pouca gente, se calhar daqui a um par de horas vamos aí…”
A mim bateram-me no carro e consegui que o condutor parasse, chamei a polícia e estivemos quase 45 minutos para vir; aos meus pais uns tipos de uma etnia bateram-lhe de propósito no veículo para tentar roubá-lo e a policia veio quase 1h depois, o que lhes valeu foram outros condutores que pararam a ver a cena e ameaçaram os tipos, senão bem que corria mal.
Portanto, impostos para quê? Para pagar o círculo de ajudas dos governos e afins.
Disse tudo! O cidadão acha que pode ter os mesmos direitos que a polícia, que pode filmar um qualquer outro cidadão como se fosse familiar. Todos temos direitos, mas também temos deveres! Hoje em dia a polícia, bombeiros só dão jeito quando é para próprio benefício, caso contrário a culpa é sempre deles! Sugestão: em caso de aflição, de problemas, chamem o super homem ou o Batman!!
Se for a sério como na América, que elas estão sempre ligadas em caso de detectar movimentos bruscos e são obrigados a ligar durante abordagens.
E as mesmas não podem desaparecer, senão o polícia é despedido, outra das coisas é que o conteúdo é descarregado de x em x dias para um servidor que a polícia não controla.
Se for assim, concordo agora se for só para inglês ver…
Por fim! Por pouco os criminosos é que mandavam na polícia e nos tribunais. Já bastou darem tempo de antena na tv.
Finalmente para ver se acaba o jornalixo anti forças segurança e pró criminosos vitimas da sociedade.
Deviam era ser obrigados