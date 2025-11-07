PplWare Mobile

Portugal: forças policiais vão poder usar bodycams nas fardas em 2026

· Notícias 9 Comentários

Imagem: Público

Neste artigo: , , ,

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Grunho says:
    7 de Novembro de 2025 às 09:38

    Nenhum problema, desde que o Povo possa possa igualmente usar câmaras para registrar operações policiais.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      7 de Novembro de 2025 às 09:54

      Se o policia está a gravar está a gravar, ou achas que as câmaras são parciais e só gravam o que lhes apetece?
      Os agentes não têm acesso as gravações, não podem editar os vídeos.
      Para o caso do Odair Moniz tinha dado muito jeito, tirava muitas duvidas, se realmente o Srº tinha ou não a faca e se alguma vez sacou da mesma, vai ser vir para os dois lados para a defesa do agente ou provar a má conduta do agente, por conhecimento de causa ficavas admirado com a forma que a maioria das pessoas se dirige a um agente.
      Claro que há bons e maus polícias, o problema dos polícias é que para se ser polícia tens de ser capaz de pensares primeiro nos outros e só depois em ti, é uma daquelas profissões que não podes ser polícia só porque não havia mais nada, vais ser um mau polícia.

      Responder
    • José Barbosa says:
      7 de Novembro de 2025 às 10:00

      Continuo a não compreender essa fixação e dúvida para com a idoneidade das operações policiais, você não está nos EUA: é essa mentalidade de grunho que faz com que os incumpridores saiam impunes e cada vez mais a polícia não queira fazer o seu trabalho. Dão cartas de desconto aos coitadinhos violentos, ladrões e afins e teimam em querer culpabilizar a polícia.

      Se calhar se andassem em cima das manobras perigosas, material descarregado ilegalmente, etc etc até o Grunho iria ver até que ponto as entidades são condescendentes… Se for à Alemanha por exemplo, vai-se arrepender de querer a polícia tão ativa hahaha. Mas aí apanha o ladrão, apanha o que descarrega ilegalmente sem VPN (e alguns até com VPN hahaha) e por aí em diante.

      Você seria muito mais esperto se cooperasse com as forças policiais no sentido de filmar transgressões e até de fazer um abaixo-assinado para que QUALQUER crime com prejuízo acima de 50€ fosse considerado para à terceira ir para a cadeia, em vez de passar a mãozinha na cabecinha de quem prevarica 100x abaixo de 500€ e nunca lhe acontece nada… mais, até recebe subsídios porque são “coitadinhos”!

      Melhor, tipos espertos em Portugal, Espanha e afins:
      – fazem crimes e, como tal, dinheiro sem rastro
      – cometem crimes abaixo do valor limiar para assim ser considerado leve e não acontece nada (nem que o façam 100x)
      – conseguem que sejam considerados pessoas com família frágil e conseguem: habitação social + subsídios + rendimento mínimo + escolas / material grátis
      – sujam tudo porque “a câmara / junta pagam para alguém limpar” e porque “faço o que quero, se alguém reclama, leva!”
      – muitos e algumas etnias (protegidas…) andam com carros totalmente ilegais mas, como são violentos e protegidos, a polícia faz de conta que eles não existem.

      Moral das história: paga quem trabalha, é roubado (impostos e carteira/casa/telemóvel) quem trabalha e, quem prevarica, sai ileso. Mas sim, parece-me que é a polícia que precisa de ser filmada……. é cada grunho…

      Responder
  2. José Barbosa says:
    7 de Novembro de 2025 às 09:39

    Que forças policiais?! Este país está a reduzir todo o sistema público e os poucos efetivos, não estão efetivos porque estão de baixa prolongada.

    Basta verem a criminalidade a aumentar, o horror de manobras perigosas na rua e polícia… só a ver as fotos dos radares ou nas rotundas a controlar seguros / inspeções. Em várias cidades grandes é ver nas ruas malta a oferecer pancada, a exigir moedas ou em assaltos e polícia… “ahh temos pouca gente, se calhar daqui a um par de horas vamos aí…”

    A mim bateram-me no carro e consegui que o condutor parasse, chamei a polícia e estivemos quase 45 minutos para vir; aos meus pais uns tipos de uma etnia bateram-lhe de propósito no veículo para tentar roubá-lo e a policia veio quase 1h depois, o que lhes valeu foram outros condutores que pararam a ver a cena e ameaçaram os tipos, senão bem que corria mal.

    Portanto, impostos para quê? Para pagar o círculo de ajudas dos governos e afins.

    Responder
    • BS says:
      7 de Novembro de 2025 às 10:01

      Disse tudo! O cidadão acha que pode ter os mesmos direitos que a polícia, que pode filmar um qualquer outro cidadão como se fosse familiar. Todos temos direitos, mas também temos deveres! Hoje em dia a polícia, bombeiros só dão jeito quando é para próprio benefício, caso contrário a culpa é sempre deles! Sugestão: em caso de aflição, de problemas, chamem o super homem ou o Batman!!

      Responder
  3. guilherme says:
    7 de Novembro de 2025 às 09:39

    Se for a sério como na América, que elas estão sempre ligadas em caso de detectar movimentos bruscos e são obrigados a ligar durante abordagens.

    E as mesmas não podem desaparecer, senão o polícia é despedido, outra das coisas é que o conteúdo é descarregado de x em x dias para um servidor que a polícia não controla.

    Se for assim, concordo agora se for só para inglês ver…

    Responder
  4. Factos says:
    7 de Novembro de 2025 às 10:15

    Por fim! Por pouco os criminosos é que mandavam na polícia e nos tribunais. Já bastou darem tempo de antena na tv.

    Responder
  5. Anung says:
    7 de Novembro de 2025 às 10:29

    Finalmente para ver se acaba o jornalixo anti forças segurança e pró criminosos vitimas da sociedade.

    Responder
  6. oligar says:
    7 de Novembro de 2025 às 10:37

    Deviam era ser obrigados

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Renault Twingo E-Tech: B-Roll

Ao-Solar Extender da Nissan

Polestar - Google Maps live lane guidance