Portugal: forças policiais vão poder usar bodycams nas fardas em 2026

Esta quinta-feira, a ministra da Administração Interna anunciou que, em 2026, as forças policiais vão poder usar câmaras nas fardas, as conhecidas bodycams.

O processo iniciado antes do XXIV Governo foi interrompido por vicissitudes judiciais que estão ultrapassadas e, nós, por isso, contamos, em 2026, ter pronto o processo para que as forças policiais possam ser devidamente apetrechadas no quadro rigoroso definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Disse a ministra, anunciando que foram autorizadas, também, mais de 1480 câmaras de videovigilância, cuja "operacionalização prática cabe [depois] às Câmaras Municipais".

Administração Interna estabeleceu acordo com a NOS

Relativamente às bodycams, o Tribunal de Contas deu visto favorável ao contrato do Ministério da Administração Interna com a empresa NOS, para adquirir a plataforma que vai gerir os dispositivos.

O concurso público para a aquisição desta plataforma iniciou ainda durante o Governo de António Costa. No entanto, o processo foi interrompido duas vezes.

Só em janeiro deste ano é que o Tribunal Supremo Tribunal Administrativo permitiu retomar o processo.