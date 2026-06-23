Atenção: estão a circular mensagens fraudulentas em nome do primeiro-ministro

O Gabinete do Primeiro-Ministro alertou para uma tentativa de fraude que está a atingir várias pessoas através de emails e mensagens enviadas pelo WhatsApp.

Mensagens invocam nome do Primeiro-Ministro e do Chefe de Gabinete

Segundo a informação divulgada, os contactos fraudulentos utilizam indevidamente o nome do Primeiro-Ministro e do seu Chefe de Gabinete para conferir credibilidade ao esquema. As mensagens solicitam às vítimas o preenchimento de um suposto acordo de confidencialidade, numa tentativa de obter informações ou induzir comportamentos indevidos.

As autoridades recomendam que os destinatários destas comunicações não respondam, não forneçam quaisquer dados pessoais e eliminem imediatamente as mensagens recebidas. Em caso de dúvida, deverá ser confirmada a autenticidade de qualquer contacto através dos canais oficiais.

Este alerta surge num contexto de crescente sofisticação das tentativas de fraude digital, que recorrem frequentemente à identidade de entidades públicas e figuras de destaque para enganar os utilizadores.